ES gynybos ministrų susitikime Ukraina nesulaukė pažadų dėl „Patriot“ raketų

Būta raginimų ir pokalbių, tačiau konkretaus rezultato nepasiekta, pasibaigus susitikimui Viklou grafystėje sakė ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas. Pastangos, anot jos, bus tęsiamos.
Konsultacijų pradžioje K. Kallas teigė, jog yra žinoma, kad kai kurios ES šalys turi gynybinių raketų, kurių eksploatacijos laikas netrukus baigsis. Todėl esą būtų gerai jas perduoti Ukrainai, kad šalis galėtų panaudoti raketas savo gyventojams apsaugoti.
Kokios ES šalys galėtų perduoti raketas, K. Kallas nenurodė. Diplomatų teigimu, pirmiausiai kalbama apie Graikiją ir Ispaniją.
Ukraina neseniai nurodė, kad šiuo metu jai reikia apie 300 gynybinių raketų. Ilgalaikis jų trūkumas gali būti problematiškas, ypač atsižvelgiant į Rusijos išpuolius prieš energetikos infrastruktūrą žiemą.
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