ES nepavyko susitarti dėl sankcijų Putinui ir Lavrovui pratęsimo

Apie tai pranešė leidinio „European Pravda“ korespondentas Briuselyje, remdamasis keliais Europos diplomatais.
„Ambasadoriai šį rytą susitiko COREPER posėdyje ir nepasiekė susitarimo dėl sankcijų pratęsimo. Sutarta, kad diskusijos bus tęsiamos pirmadienį“, – teigė vienas „European Pravda“ šaltinių.
Sankcijos nustos galioti antradienio, rugsėjo 22-osios, vidurnaktį.
ES sankcijų režimas Rusijai dėl Ukrainos teritorinio vientisumo ir suvereniteto pažeidimų taikomas beveik 3 tūkst. fizinių ir juridinių asmenų, kurie laikomi atsakingais už Rusijos karą prieš Ukrainą, įskaitant Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną ir Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą.
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