ES palankiai vertina Zelenskio raginimą pradėti derybas su Putinu

„Sveikiname prezidento Zelenskio raginimą pradėti tiesiogines derybas, taip pat raginimą nutraukti ugnį. Savo ruožtu dar kartą peržvelgsime faktus, o jie rodo, kad Ukraina nori taikos, Europa nori taikos“, – sakė ES atstovė spaudai Anitta Hipper.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas taip pat palankiai įvertino Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio raginimą ir pareiškė, kad atėjo laikas atnaujinti dialogą su Maskva.
„Manau, kad dabar pati Ukraina ir Rusija turi susitarti tiek dėl ugnies nutraukimo, tiek dėl taikos plano. Europiečiai gali prie to prisidėti“, – Juodkalnijoje vykusiame ES ir Balkanų šalių vadovų susitikime sakė E. Macronas.