ES paskelbė naujas sankcijas rusijai

„Tai didžiausias vienkartinis mūsų sankcijų sąrašo išplėtimas nuo tada, kai Rusija pradėjo karą. Europa ir vėl demonstruoja vienybę. Daugiau kaip pusė į sąrašą įtrauktų asmenų yra susiję su balistinių raketų gamybos grandine. Mes gerokai apsunkiname Rusijai ginklų, kuriais ji žudo ukrainiečius, gamybą, lėtiname ją ir didiname jos sąnaudas“, – socialiniame tinkle rašė ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas.
Ukrainą ir jos rėmėjus Europoje pribloškė praėjusią savaitę JAV prezidento Donaldo Trumpo priimtas sprendimas panaikinti sankcijas rusiškam dyzelinui pagal susitarimą dėl šių degalų tiekimo Jungtinėms Valstijoms.
Įgyvendinus šias priemones, ES sankcijų Rusijai sąraše, kuriame yra ir prezidentas Vladimiras Putinas, iš viso bus apie 3,5 tūkst. fizinių ir juridinių asmenų.
ES šalyse vis dar jaučiamas nepasitenkinimas dėl praėjusį mėnesį Prancūzijos ir Liuksemburgo iniciatyva panaikintų sankcijų žinomiems Rusijos milijardieriams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui.
Šis sprendimas, A. Usmanovo atveju susijęs su Prancūzijos susitarimu dėl kalinio paleidimo Azerbaidžane, sulaukė griežtos Kyjivo kritikos.
Be fiziniams ir juridiniams asmenims taikomų sankcijų, 27 valstybes vienijanti ES taip pat yra įvedusi ne vieną sankcijų paketą įvairiems Rusijos ekonomikos sektoriams.
Vis dėlto šiuo metu baiminamasi, kad pastangos įvesti naujas plataus masto sankcijas gali išsikvėpti, nes ES šalims darosi vis sunkiau susitarti dėl sankcijų taikinių, kurie pernelyg nepakenktų jų pačių ekonomikoms.
(be temos)
(be temos)