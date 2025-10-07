ES planuoja didinti plieno muitus ir mažinti importo kvotas

Reaguodama į raginimus greitai gelbėti Europos plieno rinką nuo nuosmukio, ES vykdomoji valdžia siūlo padvigubinti plieno importo muitus iki 50 procentų. Be to, planuojama perpus sumažinti leidžiamą importo kiekį.
„Europos plieno pramonė buvo ant žlugimo ribos – mes ją saugome, kad ji galėtų investuoti, mažinti anglies dioksido išmetimą ir vėl tapti konkurencinga“, – pareiškė ES pramonės vadovas Stephane'as Sejourne.
„Mes nevykdome Trumpo stiliaus politikos“, – žurnalistams sakė jis prieš pristatydamas planą Europos Parlamente (EP).
Tačiau ši planuojama ES strategija primena D. Trumpo veiksmus, kai jis, įvesdamas 50 proc. muitus, siekė užkirsti kelią pigių metalų importui iš Kinijos, kuri pagamina daugiau nei pusę pasaulio plieno. Panašių priemonių taip pat ėmėsi Kanada.
Jei šį pasiūlymą patvirtins ES valstybės narės ir EP, jis visam laikui pakeis dabartinę apsaugos priemonių sistemą, pagal kurią importui, viršijančiam nustatytas kvotas, taikomi 25 proc. tarifai. Dabartinė priemonė turėtų baigti galioti kitais metais.
ES pramonės vadovas pabrėžė Europos pramonės suverenumą, teigdamas, kad tai yra vienintelė didelė rinka, kuri vis dar atvira plieno importui.
Bloko prekybos vadovas Marošas Šefčovičius tikisi bendradarbiavimo su Vašingtonu, siekiant spręsti Kinijos perteklinių pajėgumų problemą. Šiuo metu jis taip pat derasi su JAV kolegomis dėl plieno importo kvotų.
„Turi veikti dabar ir ryžtingai“
Po to, kai liepos mėnesį ES ir JAV pasiekė susitarimą dėl muitų, M. Šefčovičius pareiškė, kad Europos ir Jungtinių Valstijų plieno ir aliuminio sektoriai susiduria su ta pačia problema.
Kartu su antradienio pasiūlymu ES siekia sudaryti „metalų aljansą“ su Jungtinėmis Valstijomis, kad apsaugotų abi ekonomikas nuo perteklinių pajėgumų.
ES šalys narės ir toliau mažins anglies išmetimą, o plienas lieka labai svarbus atsinaujinančiosios energijos sektoriui – nuo saulės baterijų ir vėjo turbinų iki elektromobilių gamybos.
„Europos Sąjunga turi veikti dabar ir ryžtingai, kol didžioji dalis ES plieno pramonės ir jos vertės grandinių nebus sunaikinta“, – sakė plieno pramonės grupės „Eurofer“ prezidentas Henrikas Adamas.
Dar prieš oficialų pareiškimą viena Belgijos profesinė sąjunga palankiai įvertino šį, jos teigimu, „ambicingą ir būtiną planą“. Tuo tarpu antros pagal dydį pasaulyje plieno gamintojos „ArcelorMittal“ akcijos per pastarąją savaitę pakilo 9 procentais.
Pramonės atstovai nurodė, kad Europoje plieno sektoriuje dirba apie 300 tūkst. žmonių, o per pastaruosius 15 metų prarasta beveik 100 tūkst. darbo vietų.
„Eurofer“ duomenimis, dabartinė krizė kelia rimtą pavojų šiems 300 tūkst. darbuotojų, taip pat riziką 2,3 mln. netiesioginių darbo vietų.
Naujausi komentarai