Europos Sąjunga ir „Mercosur“ pasirašė laisvosios prekybos susitarimą

Šis susitarimas sukuria vieną didžiausių laisvosios prekybos erdvių pasaulyje, paveiksiančią daugiau kaip 700 mln. žmonių ir apimančią produkciją maždaug už 22 trilijonus JAV dolerių.
Susitarimas tarp 27 ES valstybių narių ir „Mercosur“ šalių – Brazilijos, Argentinos, Urugvajaus ir Paragvajaus – skirtas stiprinti prekybą tarp šių ekonominių blokų.
Naujoji laisvosios prekybos erdvė taip pat laikoma signalu, turinčiu atsverti JAV prezidento Donaldo Trumpo protekcionistinę prekybos politiką. Siekiama kiek įmanoma labiau panaikinti prekybos ir muitų kliūtis tarp ES ir „Mercosur“ valstybių.
Derybos, prasidėjusios dar 1999 metais, ne kartą buvo įstrigusios, be kita ko, dėl Europos ūkininkų nuogąstavimų, kad jiems tektų laikytis skirtingų standartų.
Kad susitarimas įsigaliotų, jį dar turi patvirtinti Europos Parlamentas.
