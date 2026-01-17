Svitojus: Europos žemės ūkiui artėja sunkios dienos

„Žemės ūkiui tai bus sunkios dienos, nes gal galvijininkystė, paukštininkystė ypatingai, cukraus pramonė kentės, nes daug pigios produkcijos pagamina Pietų Amerika. Pienininkystė (nukentės – BNS) iš dalies“, – LRT radijui šeštadienį sakė A. Svitojus.
ES praėjusią savaitę po kelių dešimtmečių derybų pritarė didžiuliam, bet prieštaringai vertinamam prekybos susitarimui su MERCOSUR, nepaisant Europos ūkininkų pasipriešinimo ir Prancūzijos nepritarimo.
Pasak A. Svitojaus, dėl susitarimo kyla rizika, kad Europą užplūs pigesni, bet mažesnės kokybės produktai.
Pasak jo, ES reikalavimai vietoje gaminamai produkcijai yra aukštesni, o tai reiškia brangesnę savikainą.
„Mes mokame didelius mokesčius ir darome investicijas, kad apsaugotume klimatą, kad būtų bioįvairovė saugoma, ekologija ir visi dalykai, kas nėra daroma Lotynų Amerikos šalyse, nes ten tokių priemonių, griežtų standartų nėra“, – sakė Žemės ūkio rūmų pirmininkas.
„Šiuo atveju į Europą važiuos daug produkcijos, neaišku, kokia jos kokybė, nes mes negalime patikrinti laboratorijų. Ten vyksta daug skandalų, kad ir chemizuotų preparatų naudoja, kad jie kelia vėžį. Tokių abejonių ir iš gamintojų, ir iš vartotojų pusės yra“, – kalbėjo jis.
A. Svitojus teigė gruodį Briuselyje dalyvavęs proteste su kitų ES ūkininkų atstovais, tą darys ir pavasarį.
Bendrija žada kompensacinius mechanizmus vietos ūkininkams, tačiau, anot A. Svitojaus, „kol kas nėra daug aiškumo“.
Pasak jo, iš susitarimo su MERCOSUR laimės transporto priemonių, ypač automobilių pramonė, todėl laimėtojai turi pasidalinti nauda su tais verslais, kurie tikriausiai patirs nuostolius.
„Jeigu (žemės ūkio – BNS) sektorius kentės, tai jis turi persitvarkyti, o jeigu toliau gamins, (...) turi būti kompensuojamos tos nesubalansuotos išlaidos“, – sakė A. Svitojus.
Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje Eitvydas Bajarūnas ragino „matyti platesnį paveikslą“ ir, nors pripažino susitarimo su MERCOSUR rizikas žemės ūkiui, pabrėžė, jog ES numačiusi kompensacijas.
„Jeigu ES produkcija užsidarys savyje, mes negalėsime vystytis kaip ekonomika“, – LRT radijui sakė E. Bajarūnas.
„Mums bet kokių naujų rinkų atvėrimas yra pergalė“, – pridūrė jis.
ES ir MERCOSUR blokas susitarimą pasirašys šeštadienį Paragvajuje.
Susitarimas sukurs didžiulę, daugiau nei 700 mln. žmonių rinką, padarydamas ją viena didžiausių laisvosios prekybos zonų pasaulyje.
Tai yra dalis platesnio ES siekio diversifikuoti prekybą, atsižvelgiant į JAV muitus. Šis susitarimas sujungs ES su Brazilija, Paragvajumi, Argentina ir Urugvajumi, panaikinant importo tarifus daugiau nei 90 proc. produktų.
Skelbiama, kad naujausias susitarimas ES įmonėms kasmet sutaupys 4 mlrd. eurų muitų.
