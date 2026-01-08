Prancūzija sako balsuosianti prieš ES ir MERCOSUR prekybos susitarimą

„Prancūzija balsuos prieš susitarimo pasirašymą“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė E. Macronas.
Prezidentas nurodė, kad sprendimas priimtas po to, kai šalies parlamentas vienbalsiai atmetė susitarimą.
Daugiau nei 25 metus rengtu susitarimu būtų sukurta viena didžiausių pasaulyje laisvosios prekybos zonų, kuria būtų skatinama prekyba tarp 27 ES valstybių ir MERCOSUR bloko, kurį sudaro Brazilija, Paragvajus, Argentina ir Urugvajus.
Tačiau daugelis Europos ūkininkų nuogąstauja, kad juos nukonkuruos pigesnių prekių srautas iš žemės ūkio milžinės Brazilijos ir jos kaimynių.
ES sprendimas dėl susitarimo gruodžio mėnesį buvo atidėtas, nes tam pasipriešino Prancūzija, Italija, Lenkija ir Airija.
Prieš penktadienio balsavimą ES žemės ūkio ministrai surengė svarbias derybas ir tikimasi, kad dauguma valstybių narių galutinai pritars susitarimui.
Antradienį ES ūkininkams pasiūlė paskatą ūkininkams, pažadėdama atverti finansavimą sektoriui, siekdama užtikrinti susitarimo įgyvendinimą.
E. Macronas nurodė, kad Europos Komisija (EK) padarė tam tikrų patobulinimų po to, kai Prancūzija pareikalavo to, ką jis pavadino „teisingesniu susitarimu dėl mūsų ūkininkų apsaugos“.
Pasak jo, Prancūzija padėjo įgyvendinti kelis susitarimo patobulinimus.
Prancūzų lyderio teigimu, susitarta, jog rinkos sutrikimų atveju bus galima sustabdyti žemės ūkio produktų importą iš MERCOSUR, o pesticidų ir pašarų gamybai bus taikomos abipusės taisyklės.
Tikimasi, kad penktadienį ES valstybės narės galutinai patvirtins tekstą ir sudarys sąlygas oficialiam susitarimo pasirašymui.
„Pasirašymo etapas nereiškia istorijos pabaigos“, – sakė E. Macronas.
„Ir toliau kovosiu už tai, kad būtų visiškai ir konkrečiai įgyvendinti Europos Komisijos prisiimti įsipareigojimai ir apsaugoti mūsų ūkininkai“, – pridūrė prezidentas.
