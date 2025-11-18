Emmanuelis Macronas: Prancūzija ir Vokietija yra įsipareigojusios sukurti naujos kartos naikintuvą

Ši programa yra Europos „patikimumo išbandymas“, – po Europos skaitmeninio suvereniteto viršūnių susitikimo sakė E. Macronas, pridurdamas: „Mes ja tikime ir judame į priekį“.
Europos skaitmeninio suvereniteto aukščiausiojo lygio susitikime dalyvavo technologijų lyderiai ir ministrai iš viso žemyno, įskaitant Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą (Frydrichą Mercą).
FCAS programa buvo pradėta 2017 metais, siekiant pakeisti Prancūzijos „Rafale“ naikintuvus ir Vokietijos bei Ispanijos naudojamus „Eurofighter“ lėktuvus.
Tačiau trijų šalių bendrai sukurta schema įstrigo dėl užsitęsusio konflikto tarp Prancūzijos gynybos ir aviacijos kompanijos „Dassault Aviation“ ir „Airbus“, kuri atstovauja Vokietijos ir Ispanijos interesams šiame projekte.
Rugsėjį tiek „Dassault Aviation“, tiek vienas vyriausybės pareigūnas pareiškė, kad Prancūzija galėtų savarankiškai plėtoti projektą, jei derybos su Vokietija ir Ispanija žlugtų.
Berlyną ir Madridą ypač supykdė „Dassault Aviation“ pozicija, kuri kovojo dėl vadovaujančio vaidmens projekte.
E. Macronas antradienį pareiškė, kad dalyvaujantys asmenys „perduos pramonei būtinas žinutes“ ir „prisiims atsakomybę už debatų sprendimą“.
Tuo metu F. Merzas pakartojo savo poziciją, kad sprendimas bus rastas iki metų pabaigos.
Jis pridūrė, kad projektas „reikalauja daug pinigų ir reikšmingų investicijų trims šalims, kurios šiuo metu dalyvauja konsorciume“.
F. Merzas teigė, kad per artimiausias kelias dienas vyks tolesnės diskusijos, siekiant priimti „sprendimą, kaip elgtis toliau“.
