Prancūzija išsikvietė Italijos ambasadorę dėl žodinės atakos prieš Macroną

Ambasadorė Emmanuela D‘Alessandro buvo iškviesta ketvirtadienį – toks žingsnis žengtas po to, kai M. Salvinis, kurio partija yra Italijos vyriausybės jaunesnioji partnerė, pareiškė, kad jei E. Macronas palaiko galimybę siųsti Europos karius į Ukrainą kaip saugumo pajėgų dalį, jis gali užsidėti šalmą ir „važiuoti pats“.
„Ambasadorei buvo priminta, kad šios pastabos neatitinka pasitikėjimo klimato ir istorinių mūsų šalių santykių, tačiau kartu ir pastarojo meto dvišalių įvykių, kurie išryškino tvirtą abiejų šalių suartėjimą, ypač kalbant apie nepajudinamą paramą Ukrainai“, – teigė šaltinis.
M. Salvinis, kurio prieš migrantus nusiteikusios partijos „Lega“ pozicija apklausose silpsta, kovo mėnesį jau buvo pavadinęs Prancūzijos prezidentą „bepročiu“ ir apkaltinęs jį stumiant Europą į karą su Rusija.
Prancūzija ir Jungtinė Karalystė vadovauja vadinamosios Norinčiųjų koalicijos šalims, teikiančioms karinę paramą Ukrainai ir aptariančioms galimą karių, kaip saugumo pajėgų, dislokavimą, jei tarp Rusijos ir Ukrainos būtų sudarytos paliaubos. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni kvietimus prisijungti atmetė.
Naujausi komentarai