2025-08-27 18:15
BNS inf.

 Prancūzų prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) trečiadienį deklaravo ryžtingą Prancūzijos paramą Moldovai ir jos siekiui tapti Europos Sąjungos (ES) nare bei pasmerkė Rusijos skleidžiamus melus.

E. Macronas kalbėjo per simbolinį vizitą į buvusią sovietinę respubliką, besiribojančią su Ukraina, kurį surengė kartu su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu (Frydrichu Mercu) ir Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku.

„Kremliaus propaganda mums sako, kad europiečiai nori pratęsti karą ir kad Europos Sąjunga engia žmones. Tai yra melas.Skirtingai nei Rusija, Europos Sąjunga niekam nekelia grėsmės ir gerbia visų suverenitetą“, – žurnalistams sakė jis.

E. Macronas, F. Merzas ir D. Tuskas trečiadienį susitiko su Moldovos prezidente Maia Sandu (Maja Sandu), kad paminėtų 34-ąsias šalies nepriklausomybės metines, jai siekiant narystės Europos Sąjungoje (ES).

