Italija nepasirengusi pritarti MERCOSUR susitarimui

„Pasirašyti susitarimą artimiausiomis dienomis būtų per anksti“, – sakė premjerė, kreipdamasi į parlamentą.
G. Meloni pridūrė, kad kai kurios apsaugos priemonės, kuriomis Italija siekia apsaugoti savo ūkininkus, dar nėra iki galo suderintos.
Europos Komisijos (EK) vadovė šeštadienį planuoja vykti į Braziliją pasirašyti susitarimo, kuriuo po 20 metų trukusių derybų būtų sukurta didžiausia pasaulyje laisvosios prekybos zona.
Tačiau pirmiausia jai turi pritarti ES valstybės narės, o įtakingoji Prancūzija paprašė atidėti sutarties pasirašymą iki 2026 metų, nes jos sąlygos dar neįvykdytos.
Susitarimas leistų ES į Lotynų Ameriką eksportuoti daugiau transporto priemonių, technikos, vynų ir spiritinių gėrimų, o Pietų Amerikos jautieną, cukrų, ryžius, medų ir soją būtų lengviau įvežti į Europą.
Prancūzija, baimindamasi, kad tai pakenks jos žemės ūkio sektoriui, reikalavo griežtų apsaugos sąlygų, griežtesnės importo kontrolės ir griežtesnių standartų MERCOSUR gamintojams.
