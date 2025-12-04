Europos Komisija (EK) pareiškime pareiškė esanti susirūpinusi, kad naujai paskelbta „Meta“ „politika gali užkirsti kelią trečiųjų šalių dirbtinio intelekto teikėjams siūlyti savo paslaugas per „WhatsApp“.
ES pradėjo antimonopolinį tyrimą „Meta“ atžvilgiu
2025-12-04 12:28
Europos Sąjunga (ES) ketvirtadienį pranešė pradėjusi antimonopolinį tyrimą, siekdama išsiaiškinti, ar „Meta“ pažeidžia bloko konkurencijos taisykles diegdama dirbtinio intelekto (DI) funkcijas savo „WhatsApp“ programėlėje.
ES pradėjo antimonopolinį tyrimą „Meta“ atžvilgiu / Scanpix nuotr.
