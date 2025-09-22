 ES Prancūzijai liepė iš „Ryanair“ susigrąžinti 1,8 mln. eurų

2025-09-22 14:06
BNS inf.

Europos Sąjunga (ES) pirmadienį liepė Prancūzijai iš „Ryanair“ susigrąžinti 1,8 mln. eurų, padariusi išvadą, kad Airijos pigių skrydžių bendrovė neteisėtai gavo valstybės pagalbą iš Karkasono oro uosto valdytojo.

ES Prancūzijai liepė iš „Ryanair“ susigrąžinti 1,8 mln. eurų / Pixabay nuotr.

Europos Komisija, atsakinga už, be kita ko, konkurencijos priežiūrą Europos bloke, dar 2012 metais pradėjo tyrimą, siekdama nustatyti, ar „Ryanair“ ir buvusio oro uosto valdytojo sudaryti susitarimai atitiko ES valstybės pagalbos taisykles.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad 11 sutarčių su Karkasono, Limu ir Kastelnodari prekybos ir pramonės rūmais (CCI) – viešąja įstaiga, kuri iki 2011 metų atliko oro uosto valdytojo funkcijas – „suteikė pranašumą „Ryanair“, pranešė Komisija.

„Sutarčių pelningumas pasikeitė „Ryanair“ naudai, nes CCI bendrovei „Ryanair“ už panašias paslaugas pradėjo mokėti didesnius rinkodaros mokesčius ir kartu sumažino savo keleivių rinkliavas“, – pridūrė ji.

Komisija padarė išvadą, kad bendras pranašumas sudarė 1,8 mln. eurų.

„Prancūzija dabar privalo susigrąžinti nesuderinamą pagalbą kartu su palūkanomis“, – nurodė Komisija.

