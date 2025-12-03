ES preliminariai sutarė iki 2027 metų rudens uždrausti rusiškas gamtines dujas

Susitarimas žymi kompromisą tarp šalių narių ir Europos Parlamento, norėjusio, kad draudimas įsigaliotų greičiau.
Ilgalaikių sutarčių draudimas įsigalios vėliausiai 2027 metų lapkričio 1 dieną.
„Šiandien pirmininkavimo (ES) Tarybai ir Europos Parlamento atstovai pasiekė preliminarų susitarimą dėl nuostatų, kaip palaipsniui nutraukti rusiškų gamtinių dujų importą“, – sakoma Tarybos pareiškime.
Šiuo žingsniu siekiama „panaikinti priklausomybę nuo rusiškos energijos, Rusijai ginklu pavertus dujų tiekimą ir reikšmingai paveikus Europos energijos rinką“, sakoma pareiškime.
2027-ųjų lapkričio 1-osios terminas taikomas dujotiekiais tiekiamoms dujoms. 2027-ųjų sausio 1-ąją įsigalios ilgalaikių sutarčių dėl suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) draudimas.
Draudimas trumpalaikėms sutartims dėl SGD įsigalios 2026 metų balandžio 25 dieną, o trumpalaikėms sutartims dėl dujotiekiais tiekiamų dujų – 2026 metų birželio 17-ąją.
Šį grafiką dabar turi galutinai patvirtinti Europos Parlamentas ir šalys narės.
