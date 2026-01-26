ES priėmė galutinį sprendimą dėl rusiškų dujų atsisakymo

Už atitinkamą reglamentą Briuselyje balsavo 24 ES šalys iš 27 – reikalinga dauguma buvo pasiekta. Šalių narių ir Europos Parlamento derybininkai gruodį susitarė dėl šio reglamento, kuris dabar galutinai patvirtintas.
Remiantis Europos Komisijos analize, visiškas rusiškų dujų atsisakymas nekelia rizikos tiekimo saugumui. Pasaulio rinkoje esą yra užtekinai kitų tiekėjų. Todėl vartotojai, anot Briuselio, neturėtų pernelyg nerimauti dėl kylančių dujų kainų.
Šį dabar patvirtiną importo sustabdymą pasiūlė Komisija. To priežastis yra Rusijos karas Ukrainoje.
ES dar pasiekia dujos iš Rusijos, tačiau nuo 2027 m. galios visiškas suskystintų gamtinių dujų (SGD) importo draudimas. Tai dalis spalį priimto sankcijų Rusijai paketo. Dabar patvirtintas reglamentas ne tik uždraus tiekti rusiškas dujas ir vamzdynais bet ir sukurs teisinį saugumą. Sankcijos Maskvai kas šešis mėnesius yra pratęsiamos, ir tam reikalingas šalių narių vienbalsiškumas, o dabar numatyti teisiniai pakeitimai galios nuolatos.
Taip siekiama užtikrinti, kad ES šalys taptų nepriklausomos nuo rusiškos energijos importo. Be to, visiškas importo sustabdymas turėtų apsunkinti Rusijai toliau finansuoti karą Ukrainoje.
Ir praėjus beveik ketveriems karo metams, Rusija iš energijos tiekimo į ES vis dar gauna milijardinį pelną. Eurostato duomenimis, 2025 m. pirmąjį pusmetį ES iš Rusijos, pavyzdžiui, importavo suskystintų gamtinių dujų už beveik 4,5 mlrd. eurų.
Vis dėlto reglamente numatyta tam tikra saugumo išlyga tam atvejui, jei iškiltų rimtas pavojus vienos ar kelių valstybių narių tiekimo saugumui. Tam tikromis aplinkybėmis Europos Komisija galėtų leisti laikinai sustabdyti dujų importo draudimo taikymą atitinkamoms ES šalims. Tik jei valstybė narė paskelbs nepaprastąją padėtį, būtų leidžiamas terminuotas tiekimas.
