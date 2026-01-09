 Meloni: Europa vėl turi kalbėti su Rusija

2026-01-09 22:29
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Tęsiantis tarptautinėms pastangoms užbaigti karą Ukrainoje, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pasisako už pokalbius tarp Europos ir Rusijos.

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni / EPA-ELTOS nuotr.

„Manau, jog atėjo laikas, kad ir Europa kalbėtų su Rusija“, – sakė dešiniųjų premjerė kasmetinėje savo spaudos konferencijoje Romoje.

„Nes jei Europa nuspręs dalyvauti šiame derybų etape, tačiau kalbės tik su viena konflikto šalimi, bijau, kad pozityvus indėlis, kurį ji gali įnešti, galiausiai bus ribotas“, – pabrėžė G. Meloni.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas jau prieš kelias savaites pareiškė, jog Europai ir Ukrainai gali būti prasminga ir naudinga vėl kalbėtis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kad galėtų tiesiogiai dalyvauti diskusijoje. G. Meloni sakė mananti, kad prezidentas šiuo klausimu yra teisus.

 

 

