Europos lyderiai siūlo sukurti „daugiašales pajėgas“ taikai Ukrainoje palaikyti

Šios pajėgos būtų įtrauktos į „tvirtas“ Jungtinių Valstijų ir Europos valstybių „saugumo garantijas“ Ukrainai, kuriomis būtų siekiama užtikrinti, kad Rusija nepažeistų susitarimo dėl karo užbaigimo.
Bendras pareiškimas, kurį, be kita ko, pasirašė Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai, buvo paskelbtas, kai Europos lyderiai Berlyne susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Pareiškime taip pat išdėstyti kiti susitarimo, kurį keliolika Europos lyderių ir JAV pareigūnai pasiekė derybose dėl taikos pasiūlymo gairių, punktai.
Ukrainos kariuomenė turėtų toliau gauti didelę paramą ir taikos metu išlaikyti 800 tūkst. karių pajėgas, teigiama pareiškime.
Taika taip pat būtų palaikoma pasitelkiant „vadovaujant JAV veiksiantį paliaubų stebėjimo ir tikrinimo mechanizmą“, kuris nustatytų pažeidimus ir „iš anksto įspėtų apie bet kokį būsimą puolimą“, teigiama pareiškime.
Be to, šalys, „laikydamosi jose galiojančios tvarkos“, turėtų prisiimti „teisiškai privalomą įsipareigojimą imtis priemonių taikai ir saugumui atkurti ateityje įvykus ginkluotam užpuolimui“.
Pareiškimą taip pat pasirašė Danijos, Suomijos, Italijos, Nyderlandų, Norvegijos, Lenkijos ir Švedijos lyderiai, taip pat Europos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos vadovai.
Bendrame pareiškime taip pat pabrėžiama Ukrainos ekonomikos atstatymo svarba, lyderiams palaikant palankias prekybos sąlygas ir „didelius išteklius“ rekonstrukcijai.
Pasirašiusieji taip pat pareiškė, jog „tvirtai remia“ Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą.
Tačiau derybos tebevyksta ir pareiškime pabrėžiama, kad „niekas nėra sutarta, kol viskas nėra sutarta“.
Tebėra neaišku, kaip Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas galėtų reaguoti į šiuos pasiūlymus, ypač į saugumo garantijų Ukrainai perspektyvą ir galimą Europos pajėgų dislokavimą Ukrainos teritorijoje.
Taip pat lieka neišspręstas pagrindinis klausimas dėl Rusijos pajėgų okupuotos teritorijos likimo, dėl kurio kildavo kliūčių ankstesnėse diskusijose.
Pareiškime teigiama, kad „dabar Rusija privalo parodyti norą siekti ilgalaikės taikos, sutikdama su prezidento Trumpo (Trampo) taikos planu, ir pademonstruoti savo pasiryžimą nutraukti karo veiksmus, sutikdama su ugnies nutraukimu“.
Europos lyderiai sutarė iki tol „toliau didinti spaudimą Rusijai, kad Maskva pradėtų rimtas derybas“.