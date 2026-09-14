ES reiškia susirūpinimą dėl reidų prieš Turkijos LGBTIQ bendruomenę

Bendrija paragino Ankarą užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms.
„Komisija yra susirūpinusi dėl pastaruoju metu įvykdytų sulaikymų ir pradėtų teisinių procesų prieš LGBTIQ+ aktyvistus, žmogaus teisių asociacijas bei įmones, – sakė Europos Komisijos (EK) atstovas spaudai Christianas Wigandas. – Mes atidžiai stebime situaciją.“
Turkijos policija sekmadienį įsiveržė į gėjų barus bei LGBTIQ aktyvistų namus ir sulaikė mažiausiai 60 žmonių. Pareigūnų ir aktyvistų teigimu, reidai buvo surengti siekiant stiprinti tradicines šeimos vertybes.
Turkijos vyriausybė dažnai taikosi į šalies LGBTIQ bendruomenę, o prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas ją vadina „iškrypėlišku judėjimu“ ir „iškrypėliais“, atsakingais už mažėjantį gimstamumą.
Sekmadienio reidai surengti praėjus dienai po to, kai institucijų prašymu socialiniame tinkle „X“ buvo užblokuotos keliolikos Turkijos LGBTIQ organizacijų paskyros, pranešė stebėtojai.
„Vykdant operacijas „Mano šeima yra saugi“ (...), kurios buvo vykdomos bendradarbiaujant su mūsų policijos ir žandarmerijos pajėgomis, iš viso 15 provincijų pradėti teisiniai procesai prieš 162 įtariamuosius, devynias organizacijas ir 13 įmonių“, – socialiniame tinkle „X“ parašė teisingumo ministras Akinas Gurlekas.
Daugelis šių operacijų vyko aplink Stambulą ir Ankarą.
A. Gurlekas teigė, kad šie reidai yra R. T. Erdogano paskelbto „Šeimos dešimtmečio“, kuriuo siekiama „apsaugoti mūsų vaikus, šeimos institutą ir visuomeninę tvarką“, dalis.
Ankaros, Stambulo ir Izmiro prokurorų teigimu, kuriais remiasi valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“, sulaikyti mažiausiai 63 asmenys.
LGBTIQ ir moterų teisių aktyvistai yra vienas pagrindinių pasipriešinimo centrų prieš islamiškų šaknų turinčią konservatyvią vyriausybę, valdžioje esančią nuo 2002 metų.
Stambule policija surengė reidus keliuose gėjų baruose ir naktiniame klube, kuris laikomas saugia vieta LGBTIQ bendruomenei, rodo provyriausybinės žiniasklaidos paskelbta vaizdo medžiaga.
Taip pat taikiniu tapo vyrų hamamas, garsėjantis kaip vieta, kurioje verčiamasi prostitucija.
LGBTIQ teisių organizacija „Kaos GL“, kurios biuruose buvo atliktos kratos, o jos vadovai sulaikyti, anksčiau pareiškė, kad visoje šalyje „beveik 50 LGBTQ žmonių teisių gynėjų (...) buvo sulaikyti arba jų atžvilgiu pradėti teisiniai procesai, susiję su apklausomis ar sulaikymais“.
Grupės teigimu, Ankaros teisėsaugos institucijos pareiškė, kad „Kaos GL“ savo svetainėje ir socialinių tinklų kanaluose skelbė „nepadoraus turinio įrašus“, kurie buvo prieinami vaikams.
Nors tos pačios lyties asmenų santykiai Turkijoje nėra baudžiamasis nusikaltimas, homofobija šalyje yra plačiai paplitusi.
Europos Parlamento (EP) pranešėjas Turkijos klausimais pasmerkė sulaikymus kaip „sukrečiantį represijų eskalavimą“ šioje šalyje. Turkijos pastangos įstoti į ES pastaraisiais metais yra įšaldytos, tačiau ji išlieka svarbia bloko prekybos ir politine partnere.
„Šis moralinės darbotvarkės primetimas yra akivaizdus pagrindinių teisių ir Turkijos tarptautinių įsipareigojimų pažeidimas, vedantis šalį tamsiu keliu“, – socialiniame tinkle „X“ rašė Nacho Sanchezas Amoras.
„Egzistencija negali būti uždrausta ar apribota. LGBTI+ teisės yra žmogaus teisės!“ – socialiniame tinkle „X“ teigė Ozgul Saki, prokurdiškos kairiosios DEM partijos narė iš Stambulo.
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