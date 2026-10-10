ES: sankcijų dyzelinui panaikinimas suteikia Rusijai pajamų karui

„Sankcijų Rusijos dyzelinui sustabdymas suteikia Maskvai daugiau pajamų karui. Dabar ne laikas mažinti spaudimą Rusijai, ir Europa to nedarys“, – parašė K. Kallas socialiniuose tinkluose.
D. Trumpas penktadienį pranešė užsitikrinęs Rusijos vadovo Vladimiro Putino sutikimą tiekti dyzeliną JAV ir pasaulio rinkoms.
Tai, pasak JAV lyderio, padės suvaldyti sparčiai augančias energijos kainas kilus karui su Iranu.
„Rusija nedelsdama patieks daugiau nei 300 tūkst. tonų dyzelinio kuro Amerikos ir pasaulio rinkoms“, – po derybų su V. Putinu socialiniuose tinkluose teigė D. Trumpas.
Maskva ketina užtikrinti „dar 500 tūkst. tonų lapkričio mėnesį ir 1 mln. tonų iš karto po to“, penktadienį savo platformoje „Truth Social“ pridūrė D. Trumpas.
JAV Iždo departamentas išdavė laikiną licenciją, leidžiančią rusiškam dyzelinui pasiekti pasaulines rinkas iki 2027 metų balandžio.
Šis žingsnis žengiamas likus kelioms savaitėms iki svarbių JAV kadencijos vidurio rinkimų, kuriuose D. Trumpo Respublikonų partija rizikuoja prarasti turimą kontrolę Kongrese, rinkėjams vis labiau nerimaujant dėl pragyvenimo išlaidų.
Be to, JAV prezidentas visai neseniai pasirašė įstatymo projektą, kuriuo įvedamos naujos sankcijos, skirtos daryti spaudimą Rusijai dėl jos karo Ukrainoje.
Velionio JAV senatoriaus Lindsey Grahamo (Lindsio Grejemo) vardu pavadintas teisės aktas yra nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, taip pat prieš V. Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus.