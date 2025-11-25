ES siūlo stiprinti gynybos pramonės ryšius su Ukraina

ES įstatymų leidėjai turėtų balsuoti dėl 1,5 mlrd. eurų vertės programos, kurios 300 mln. eurų numatyta Ukrainos paramos priemonei.
„Ukrainos gynybos pramonei mūsų reikia, – ES įstatymų leidėjams Strasbūre, Prancūzijoje, sakė bloko gynybos komisaras Andrius Kubilius, neužsimindamas apie vykstančias taikos derybas dėl karo pabaigos. – Tačiau mums dar labiau reikia Ukrainos gynybos inovacijų.“
Jis teigė, kad leidimas Ukrainai dalyvauti ES gynybos investicijų programoje „suteikia galimybę įsigyti gynybos įrangos Ukrainoje, kartu su ja ir jai“.
Tikimasi, kad ES gynybos išlaidos šiais metais pasieks apie 392 mlrd. eurų sumą – beveik dvigubai daugiau nei prieš ketverius metus, kai Rusija dar nebuvo pradėjusi plataus masto invazijos į Ukrainą.
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija užsimena, kad teikia pirmenybę JAV saugumui prie savo sienų ir Azijoje. Ji yra pasakiusi, kad europiečiai ateityje patys turėtų pasirūpinti savimi ir Ukraina.
ES, atsiradusi po dviejų pasaulinių karų, iš pradžių buvo prekybos blokas, skirtas išvengti konfliktų. Tačiau Rusijos karas Ukrainoje paskatino bloko pokyčius, stiprinant gynybą ir saugumo politiką.
Europos Komisija (EK), ES vykdomoji institucija, mano, kad per ateinantį dešimtmetį gynybai greičiausiai bus skirta apie 3,4 trln. eurų. Ji ketina pasiūlyti, kad ilgalaikis gynybos ir kosmoso srities biudžetas siektų 131 mlrd. eurų.
ES valstybės narės raginamos didžiąją dalį karinės įrangos pirkti bloko viduje, daugiausia bendradarbiaujant su Europos tiekėjais, kai kuriais atvejais padedant ES, kad būtų sumažintos kainos ir paspartintas užsakymų vykdymas.
Pagal veiksmų planą, ES šalys turėtų pirkti įrangą iš užsienio tik tuomet, kai tai yra pageidautina dėl sąnaudų, efektyvumo ar tiekimo.
A. Kubilius teigė, jog ES gynybos įmonės gali kreiptis dėl mokesčių lengvatų ir kitų finansinių paskatų, kad galėtų finansuoti vadinamuosius bendro europinio intereso gynybos projektus, kurių „jokia valstybė narė negali sukurti viena ir kurie apsaugos visą Europą“, tokius kaip Rytinio flango stebėjimas (Eastern Flank Watch), Europos dronų gynybos iniciatyva (European Drone Defence Initiative) ir Kosmoso gynybos skydas (Space Shield).
Leidimas Ukrainos įmonėms dalyvauti šiuose projektuose „sudaro sąlygas mums įdiegti Ukrainos karines inovacijas Europos gynybos pramonei“, tvirtino jis.
Praėjusią savaitę EK pristatė naują gynybos paketą, kuris turėtų pagreitinti karių ir tankų judėjimą visoje ES, taip pat gynybos pramonės transformacijos planą, kuriuo siekiama supaprastinti ir suvienodinti gynybos sektoriaus reglamentus ir sutelkti investicijas į ginklų, transporto priemonių, palydovų, sviedinių ir kulkų gamybą bloko viduje.