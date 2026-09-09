ES skiria 115 mln. eurų, kad padėtų Ispanijai spręsti migracijos krizę Seutoje

Šios lėšos skirtos sienų apsaugai ir stebėjimui stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam nelydimų nepilnamečių apgyvendinimui ir asmenų, neturinčių teisės gyventi, grąžinimui palengvinti, trečiadienį Briuselyje pranešė Europos Komisija.
Ispanija dėl skubios pagalbos kreipėsi rugpjūčio 24 d.
Vyriausybės duomenimis, liepos 30 ir 31 d. iš Maroko į Seutą pateko apie 72 tūkst. migrantų, kurie atplaukė arba perlipo pasienio tvoras. Dauguma jų per kelias valandas grįžo. Tačiau net ir po daugiau nei mėnesio toje teritorijoje vis dar yra keli tūkstančiai migrantų. Pasak atsakingo regiono prezidento, tikslus skaičius lieka neaiškus.
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