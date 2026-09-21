ES skyrė „Google“ 403 mln. eurų baudą

Technologijų milžinė nuo 2018 m. gegužės iki 2020 m. vasario pažeidė ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), pareiškime nurodė Airijos duomenų apsaugos komisija (DPC), atsakinga už Bendrijos taisyklių taikymą šioje srityje.
Galutiniame sprendime dėl 2020 m. vasarį pradėto tyrimo DPC konstatavo, kad „Google“ pažeidė BDAR reikalavimus dėl „buvimo vietos duomenų, susijusių su veikla žiniatinklyje ir programėlėse bei buvimo vietos istorija, tvarkymo teisėtumo ir sąžiningumo“.
DPC komisaro pavaduotojas Grahamas Doyle'as teigė, kad „dėl „Google“ netinkamų veiksmų (...) žmonės galėjo nežinoti, jog jų buvimo vietos duomenys naudojami, pavyzdžiui, siekiant daryti jiems poveikį reklama arba nustatyti jų interesus“.
Jis pridūrė, kad „naudotojų buvimo vietos duomenų saugojimas ilgiau, nei būtina, dar labiau sumažino jų galimybes kontroliuoti savo duomenis“.
Be bendrovei skirtos baudos, priežiūros institucija taip pat nurodė įpareigojusi „Google“ „per šešis mėnesius užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi laikantis reikalavimų“.
„Google“ iš karto neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą pateikti komentarą.
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