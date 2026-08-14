ES vertins galimą vakciną nuo Laimo ligos

„Pfizer“ ir Prancūzijos bei Šveicarijos įmonė „Valneva“ teigia, kad bandymai parodė 70 proc. veiksmingumą penkerių metų ir vyresniems žmonėms.
Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra.
Nepaisant nuviliančių anksčiau šiais metais gautų bandymų rezultatų, Europos vaistų agentūra (EVA) priėmė paraišką patvirtinti preparatą, oficialiai vadinamą PF-07307405, skelbia šios dvi kompanijos.
Nors Laimo liga retai būna mirtina, užkrėstos erkės įkandimas gali sukelti bėrimus ir į gripą panašius simptomus, o kai kuriais atvejais – neurologines problemas.
„Tikime, kad vakcinacija gali suteikti svarbų naują apsaugos nuo šios sekinančios ligos lygį“, – bendrame pareiškime teigė „Pfizer“ vyriausioji vakcinų pareigūnė Annaliesa Anderson (Analisa Anderson).
2022 metų tyrimo duomenimis, daugiau nei 14 proc. pasaulio gyventojų yra persirgę šia liga, ir įspėjama, kad perdavimo mastai gali padidėti, nes dėl klimato kaitos vasaros tampa ilgesnės ir sausesnės.
Pasirodžius šiai naujienai, penktadienį prekybos sesijos pradžioje Paryžiaus vertybinių popierių biržoje „Valneva“ akcijos pabrango beveik 16 procentų.
EVA sprendimas priimti paraišką „yra didžiulis pasiekimas, ypač atsižvelgiant į tai, kad Europoje daugiau nei 200 mln. žmonių gyvena Laimo ligos rizikos zonose“, – pareiškime teigė „Valneva“ vadovas Thomas Lingelbachas.
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