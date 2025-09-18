Estija nutrauks bet kokį gamtinių dujų importą iš Rusijos

Užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna (Margusas Cachna), pristatęs vyriausybei pasiūlymą tęsti ir griežtinti nacionalines sankcijas Rusijai, pabrėžė, jog to pagrindinis tikslas – visiškai uždrausti suskystintų gamtinių dujų (SGD) importą iš šalies agresorės.
„Šiuo metu leidžiama pirkti ir importuoti SGD iš Rusijos, jei jos nenaudojamos skirstymo tinkle. Įsigaliojus pakeitimui, importo draudimas bus taikomas ir SGD“, – sakė ministras.
Suomija, Latvija taip pat apribojo SGD importą iš Rusijos įvairiais mechanizmais, įskaitant sienų uždarymą ir įstatyminius draudimus, o Lietuva jų seniai atsisakė.
Estija nusprendė palaipsniui visiškai atsisakyti rusiškų gamtinių dujų 2022-ųjų pavasarį.
(be temos)