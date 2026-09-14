 Estija sako besitarianti su Prancūzija dėl prisijungimo prie branduolinio atgrasymo iniciatyvos

Estija sako besitarianti su Prancūzija dėl prisijungimo prie branduolinio atgrasymo iniciatyvos

2026-09-14 19:30
BNS inf.

 Estija tariasi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasymo iniciatyvos, naujienų agentūrai AFP pirmadienį sakė Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas.

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Kristenas Michalas
Kristenas Michalas / Scanpix nuotr.

Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasymo iniciatyvos.

„Tai nėra tokia (iniciatyva), prie kurios tiesiog prisijungiama (...) Tam reikia tam tikrų pajėgumų, pasirengimo ir panašiai“, – Europos Arkties aukščiausiojo lygio susitikimo užkulisiuose AFP sakė K. Michalas.

„Mes jau dabar esame po NATO branduoliniu skėčiu. Be to, Prancūzija remia mūsų nepriklausomybę Estijoje dislokuotomis savo pajėgomis. Tad jei bendradarbiavimas branduolinėje srityje gali būti gilesnis, tikriausiai taip ir nutiks“, – kalbėjo jis.

Šiame straipsnyje:
Kristenas Michalas
Estija
Prancūzija
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