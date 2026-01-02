Praėjusių metų lapkričio 4-ąją Kazanės bažnyčios vardo dieną vyko pamaldos, kurioms kartu su Talino Dievo Motinos gimimo bažnyčios dvasininkais vadovavo Talino vyskupas Danielius. Tarp jų buvo ir neseniai iš Maskvos atvykęs R. Kolesnikovas.
R. Kolesnikovas gimė Rygoje, jaunystėje išvyko studijuoti į Rusiją ir ten pasiliko. Prieš atvykdamas į Estiją, jis tarnavo nedidelėse Maskvos ir Maskvos srities bažnyčiose.
Praėjusią vasarą Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Kirilas atleido R. Kolesnikovą iš pareigų, suteikdamas jam teisę persikelti į kitą Rusijos Ortodoksų Bažnyčios teritorijoje esančią vyskupiją. Po kelių mėnesių dvasininkas buvo paskirtas į Maskvos patriarchato Estijos stačiatikių bažnyčios (EOC-MP) parapiją. Tai reiškia, kad Rusijos Ortodoksų Bažnyčia laiko Estiją savo kanonine teritorija ir „rusiškojo pasaulio“ dalimi.
Po pirmųjų pamaldų Taline kunigas R. Kolesnikovas rašė platformoje „Telegram“: „Kariai, kurie krito už tiesą, yra ypač artimi Dievui, nes nėra didesnės meilės, kaip gyvybę atiduoti už draugus.“
Dar prieš prasidedant karui Ukrainoje, R. Kolesnikovas buvo viešai žinomas dvasininkas, dažnai kviečiamas į stačiatikių žiniasklaidos priemones. Ekrane jis ne kartą kalbėjo apie „schizmatikus“ Ukrainoje ir apgailestavo dėl daugelio su Konstantinopolio patriarchatu susijusių bažnyčių paramos.
Lėšos Ukrainoje kariaujantiems rusams pradėtos rinkti 2022 metais. Bažnyčioje, kurios rektoriumi tuo metu buvo R. Kolesnikovas, buvo renkama parama okupacinei kariuomenei. Praėjus keliems mėnesiams po R. Kolesnikovo išvykimo, jo bažnyčia gavo padėkos raštą už nuopelnus remiant agresiją.
Vėliau bažnyčia gavo daugiau padėkos laiškų iš įvairių rusų kariuomenės dalinių.
Anot Europos bažnyčių atstovų, „rusiškojo pasaulio“ ideologija, kuri Europos bažnyčių konferencijoje gruodį buvo paskelbta erezija, iškraipo pagrindinius Evangelijos principus. R. Kolesnikovas šią Evangelijai prieštaraujančia paskelbtą ideologiją aktyviai skleidžia ir už Rusijos ribų.
Vidaus reikalų ministerijos Vidaus saugumo departamento vadovas Kristianas Partas (Kristianas Pertas) portalui „Rus.Postimees“ teigė, kad „Rusijos specialiosios tarnybos ir ginkluotosios pajėgos sistemingai naudojasi bažnytinėmis struktūromis ir asmenimis, siekdamos pakenkti kitų šalių saugumui ir suverenumui kariniais ir nekariniais metodais“.
„Romano Kolesnikovo veikla, remianti agresyvią Rusijos Federacijos užsienio politiką, kelia grėsmę Estijos saugumui“, – sakė jis.
Jis pabrėžė, kad R. Kolesnikovas ilgą laiką dirbo Maskvos patriarchato parapijose, kurios labai aktyviai remia agresyvią Rusijos užsienio politiką, istorinę propagandą ir „Russkij mir“ arba „rusiškojo pasaulio“ ideologiją, pateisinančią karą ir smurtą bei keliančią grėsmę Estijos vertybėms ir saugumui.
„Nuo pat pirmųjų savo, kaip EOC-MP kunigo, dienų ir būdamas Estijoje jis propagavo patriarcho Kirilo šūkį, kad žūtis kare yra šventa, o Estiją laikė senovine rusų žeme, – teigė K. Partas. – Tokie žmonės nėra laukiami tarnauti Estijoje.“
Ministerijos atstovas pripažino, kad 2025 metais iš viso buvo trys tokie atvejai, kai dėl saugumo sumetimų dvasininkams buvo uždrausta atvykti į šalį. Taip pat dėl tų pačių priežasčių buvo atsisakyta pratęsti leidimą laikinai gyventi vienam dvasininkui.
