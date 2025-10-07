Estijoje dėl šnipinėjimo Rusijai nuteistas vyras

Estijos pilietis, priklausęs šalies savanorių pajėgoms, buvo pripažintas kaltu vykdęs ir rėmęs žvalgybinę veiklą prieš Estijos Respubliką.
Anot duomenų, jis Rusijos federalinei saugumo tarnybai (FST) teikė informaciją apie karines pratybas ir vietos gyvenimą Narvos mieste, esančiame Estijos ir Rusijos pasienyje.
Vyras nuo 2025 m. kovo iki gegužės bendradarbiavo su FST karininku, kuriam perdavė informaciją. Institucijų duomenimis, jis buvo suimtas pasitaikius pirmai progai, kai po dalyvavimo karinėse pratybose norėjo vykti į Rusiją susitikti su agentu.
Savanorių pajėgose „Kaitseliit“ piliečiai per pratybas laisvalaikiu mokomi naudotis ginklu. Šių pajėgų nariai gali būti mobilizuoti karo atveju arba pagalbos užduotims vykdyti.
