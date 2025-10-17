Estijos ministras: karo nusikaltėlio Putino vieta – Hagoje

Vašingtone penktadienį vyksiančiame susitikime Donaldo Trumpas ir Volodymyras Zelenskis aptars, ar ir kada Ukrainai būtų galima tiekti sparnuotąsias raketas „BGM-109 Tomahawk“, tačiau susitikimo išvakarėse D. Trumpas taip pat kalbėjosi telefonu su V. Putinu ir vėliau pokalbį pavadino produktyviu.
„Estijos parama Ukrainos teritoriniam vientisumui ir suverenitetui yra tvirta. Mes niekada nepriimsime jėga padarytų sienų pakeitimų. Ukrainos ateitis yra Europos Sąjungoje ir NATO, o už karo nusikaltimus ieškomo Putino – Hagoje, Tarptautiniame baudžiamajame teisme“, – reaguodamas į naujienas apie JAV ir Rusijos prezidentų pokalbį telefonu pareiškė Estijos užsienio reikalų ministras.
„Estija remia pastangas pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką Ukrainoje ir palankiai vertina visas iniciatyvas šia linkme. Vienintelis kelias į teisingą taiką yra spaudimas agresoriui ir parama Ukrainai – tai Estija daro kasdien kartu su savo sąjungininkais ir partneriais“, – tęsė ministras pranešime spaudai.
„Vilties, kad agresija liausis, bus tik tada, kai Rusija supras, kad agresija veda į niekur ir jos tikslai yra nepasiekiami. Norint tai pasiekti, reikia greitai patvirtinti 19-ąjį Europos Sąjungos sankcijų paketą, panaudoti Rusijos įšaldytus turtus ir imtis veiksmų, kad agresorius būtų patrauktas atsakomybėn“, – pridūrė M. Tsahkna.
V. Zelenskis ragina JAV tiekti Ukrainai raketas „Tomahawk“, kurių kai kurios versijos turi 2,5 tūkst. km nuotolį ir todėl, manoma, galėtų pakeisti situaciją kare.
„Pažiūrėsime... Galbūt“, – sakė D. Trumpas anksčiau šią savaitę paklaustas, ar Ukraina gali sulaukti šių raketų.
Ketvirtadienį telefonu pasikalbėjęs su V. Putinu D. Trumpas teigė, esą jo metu buvo padaryta „didelė pažanga“. Vėliau JAV prezidentas žurnalistams sakė, kad tikisi „per dvi savaites“ susitikti su Rusijos prezidentu Vengrijoje.
Tuo metu V. Zelenskis, kurį cituoja portalas ERR, atkreipė dėmesį, kad Maskva „skuba atnaujinti dialogą, vos tik išgirdusi apie „Tomahawk“ raketas“.
ELTA primena, kad planuojamas D. Trumpo ir Ukrainos prezidento V. Zelenskio susitikimas turėtų prasidėti penktadienį 20.00 val. Lietuvos laiku.