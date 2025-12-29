Estijos žvalgybos vadas: Maskva šiuo metu neplanuoja pulti Baltijos šalių

Jo teigimu, po keleto incidentų regione Maskva pakeitė savo elgesį.
K. Rosinas tikino, kad reaguodama į NATO valstybių narių atsaką, Rusija ėmėsi keleto priemonių, jog ateityje išvengtų panašaus pobūdžio pavojingų incidentų.
„Jei pažvelgtume į dabartinę situaciją, įskaitant tai, kas matoma visuomenei, dronų skrydžių maršrutai virš Ukrainos teritorijos ar oro erdvės buvo pakoreguoti, siekiant sumažinti riziką. Taip pat matome, kad Rusijos orlaiviai dabar labai atidžiai stebi savo skrydžių maršrutus virš Baltijos jūros, griežtai laikydamiesi savo trajektorijų, kad išvengtų incidentų“, – pažymėjo K. Rosinas, kurį cituoja Estijos nacionalinis transliuotojas ERR.
K. Rosinas pridūrė, kad nuo NATO misijos „Baltic Sentry“ pradžios nebuvo jokių naujų incidentų, susijusių su povandeniniais kabeliais.
Kaip skelbta anksčiau, gruodžio 18 d. Estijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį dėl kontrolinės linijos pažeidimo pasienyje palei Narvos upę. Estijos vyriausybė svarsto peržiūrėti „grėsmės lygio vertinimą“ ir galimybę uždaryti sieną su Rusija.
