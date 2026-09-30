Estijos žvalgybos vadovas įspėja: Rusija taikosi į Europos ginklų gamintojus

„Rusijos veiksmai visoje Europoje akivaizdžiai yra sistemingi“, – transliuotojui ETV sakė Estijos vidaus saugumo tarnybai vadovaujantis Margo Pallosonas.
Pasak jo, dėmesys nukreiptas jau ne į simbolinius taikinius, o į ginklų pramonės įmones, siekiant užkirsti kelią karinės pagalbos patekimui į Ukrainą.
M. Pallosono teigimu, pastaraisiais metais Estijos žvalgyba jau užkirto kelią dideliam skaičiui Rusijos planuotų diversijų ir išpuolių.
Paklaustas, ar atakų padaugėjo, jis sakė, kad pastaruosius trejus metus jų lygis išliko nuolat aukštas, tačiau perspėjo, kad grėsmės lygis padidėjo padaugėjus incidentų, susijusių su sprogmenimis. M. Pallosonas paminėjo atvejį, kai buvo užkirstas kelias išpuoliui Vokietijos Leipcigo oro uoste panaudojant sprogmenų prikrautą droną.
Antradienį Estija oficialiai apkaltino Rusiją gynybos įmonės „Milrem Robotics“ padegimu. Ši įmonė kuria nepilotuojamas karines sistemas, Ukrainoje naudojamas nuo 2022 metų. Rusija Talino kaltinimus atmetė.
„Primygtinai rekomenduojame visoms gynybos pramonės įmonėms, ypač ką nors tiekiančioms Ukrainai, stiprinti kibernetinės gynybos priemones“, – sakė M. Pallosonas.
Jo teigimu, Estijos gynybos sektoriaus įmonės yra konkretūs puolimo taikiniai.
Ši Baltijos šalis, Europos Sąjungos ir NATO narė, besiribojanti su Rusija, yra artima Ukrainos partnerė ir rėmėja. Ukraina daugiau kaip ketverius metus ginasi nuo plataus masto Rusijos invazijos.
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