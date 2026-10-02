Europa atmeta JAV grasinimus dėl dyzelino, ragina G7 imtis bendrų veiksmų

JAV karas su Iranu smarkiai pakėlė energijos išteklių kainas, o tai atsiliepė problemų pačiam prezidentui Donaldui Trumpui savo šalyje, kur aukštos degalų kainos tapo pagrindine problema artėjant kitą mėnesį vyksiantiems prezidento kadencijos vidurio rinkimams.
„Mes visiškai atmetame bet kokį dyzelino eksporto draudimą. Draudimas nebūtų naudingas niekam. Jis pakenktų mūsų pasitikėjimui Jungtinėmis Valstijomis kaip patikimu partneriu“, – sakė Europos Komisijos atstovė spaudai Anna-Kaisa Itkonen.
ES yra pasirengusi bendradarbiauti su Tarptautine energetikos agentūra dėl galimo degalų atsargų išleidimo į rinką siekiant suvaldyti kainas, po krizinių derybų tarp valstybių narių ir Komisijos, kurių tikslas – suformuluoti vieningą atsaką, sakė EK atstovė.
Tuo metu Vokietijos vyriausybė penktadienį įspėjo dėl pasaulinių degalų rinkų destabilizavimo. Vokietijos vyriausybės atstovas paragino imtis „suderintų ir abipusių sprendimų, nes norime stabilizuoti rinkas, o ne dar labiau jas destabilizuoti“. Jis pridūrė, kad kalbant apie papildomų degalų atsargų išleidimą, „mums nežinoma apie jokius naujus Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) prašymus“.
Anksčiau penktadienį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kalbėjosi su D. Trumpu telefonu ir paragino G7 šalis bendradarbiauti šiuo klausimu. Jis taip pat pasisakė prieš bet kokį eksporto draudimą.
„Prezidentas pabrėžė, kad G7 šalys turi bendrą interesą veikti koordinuotai, netaikant eksporto apribojimų“, – po jo pokalbio su JAV vadovu pranešė E. Macrono biuras ir pridūrė, kad Prancūzija ketino „kuo greičiau“ surengti G7 vadovų vaizdo konferenciją, kad užtikrintų koordinavimą.
Briuselis pasiūlė, kad derybos galėtų įvykti jau penktadienio popietę.
Briuselis imasi diplomatinių priemonių po to, kai JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas padidino spaudimą Europos šalims.
„Mūsų Europos partneriai turėtų sparčiau vykdyti esamus įsipareigojimus ir nedelsiant užtikrinti papildomą tiekimą, kad būtų išspręstos dabartinės tiekimo problemos, – socialiniame tinkle pareiškė S. Bessentas. – Amerikos ūkininkai, sunkvežimių vairuotojai ir įmonės neturėtų vieni nešti pasaulinio dyzelino trūkumo naštos.“
Anksčiau šią savaitę TEA vadovas Fatihas Birolis teigė, kad Europos šalys dar neišleido į rinką dalies atsargų, dėl kurių buvo susitarta anksčiau.
„Didelė atsargų dalis jau išleista, tačiau vis dar liko tam tikras kiekis tiek žalios naftos, tiek naftos produktų“, – antradienį po ES energetikos ministrų susitikimo Dubline žurnalistams sakė F. Birolis.
Dėl JAV ir Irano konflikto dyzelino kainos Jungtinėse Valstijose ir Europoje pasiekė rekordines aukštumas, o kainų kilimą taip pat lėmė Ukrainos atakos prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą.
Trečiadienį D. Trumpas užsiminė apie galimybę uždrausti JAV dyzelino eksportą, o tai kelia nerimą ES, kuri labai priklauso nuo iškastinio kuro importo.
ES prekybos komisaras Marošas Šefčovičius ketvirtadienį žurnalistams Milvokyje Didžiojo dvidešimtuko (G20) šalių prekybos ministrų susitikimo metu pažymėjo, kad toks draudimas turėtų „dramatiškų pasekmių mūsų ekonomikos rodikliams“.
Skelbiama, kad D. Trumpo administracija nori, kad ypač Prancūzija ir Vokietija panaudotų savo dyzelino atsargas.
„Europos labui geriausia bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstijomis, nes mes siekiame įvairiais būdais padidinti rafinuotų produktų tiekimą ir sumažinti išlaidas vartotojams“, – AFP sakė vienas JAV pareigūnas.
Tuo metu G20 susitikimo metu JAV prekybos atstovas Jamiesonas Greeras kalbėjo kiek švelnesniu tonu ir teigė, kad dyzelino klausimu „abi pusės nori bendradarbiauti“.
Pasak vairuotojų asociacijos AAA, nuo Irano karo pradžios vidutinė dyzelino kaina JAV šoktelėjo daugiau nei 70 proc. iki 6,39 dolerio už galoną.
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