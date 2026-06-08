Europa atsiveria autonominiams taksi, Briuselis taip pat nesnaudžia

Kinijoje ir Jungtinėse Valstijose autonominių taksi parkas 2025 metais daugiau nei padvigubėjo iki 8000 transporto priemonių, jie važinėja daugiau nei dvidešimtyje didžiųjų miestų, teigiama Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) gegužės mėnesio ataskaitoje.
Tuo metu artimiausiais metais, septyneriais metais vėliau nei planuota, bandymai pagaliau prasidės visoje Europoje. Esamose ES taisyklėse numatyta, kad tokioje transporto priemonėje turi būti „saugos vairuotojas“, kurio rankos kelionės metu turi būti ant kelių, kaip buvo bandymų pradžioje Kinijoje ir Jungtinėse Valstijose.
ES dabar paspartins procesą įvesdama supaprastintą bandymų metodiką, kuri leis įmonėms išvengti būtinybės gauti leidimus kiekvienoje šalyje atskirai. Europos šalių transporto ministrai ketina oficialiai priimti šį sprendimą pirmadienį, AFP pranešė ES vyresnioji pareigūnė, atsakinga už autonominių transporto priemonių plėtrą, Anne-Marie Idrac.
Londonas, Miunchenas, Madridas, Zagrebas
Pirmasis bandymas Europoje prasidėjo balandžio 8 d. Kroatijoje, kur kinų įmonė „Pony.ai“, bendradarbiaudama su JAV bendrove „Uber“ ir kroatų startuoliu „Verne“, kurį remia automobilių gamintojas „Rimac“, Zagrebe pradėjo bandyti dešimt robotaksi automobilių.
Londone šiais metais bandymus pradės trys grupės: pasaulinė tokių taksi naudojimo lyderė, „Google“ patronuojančios bendrovės „Alphabet“ dukterinė įmonė „Waymo“, jos konkurentė „Wayve“, kuri bendradarbiauja su „Uber“, ir Kinijos įmonė „Apollo Go“ – technologijų milžinės „Baidu“ dukterinė įmonė.
Madride Kinijos grupė „WeRide“ ką tik paskelbė apie tokių taksi bandymą bendradarbiaujant su „Uber“.
„Uber“ taip pat išbandys autonominius taksi Miunchene naudodama Kinijos įmonės „Momenta“ technologiją.
Šveicarijoje „Apollo“ sudarė partnerystę su „Swiss Post“ dėl bandomosios programos šalies rytuose.
Italijos, Prancūzijos ir JAV automobilių gamintojas „Stellantis“ ir „Pony.ai“ ketina atlikti autonominių taksi bandymus Liuksemburge.
„Waymo“ teigia turinti apie 3000 autonominių taksi keliose dešimtyse JAV miestų. Panašų skaičių turi ir „Apollo“, kurios taksi važinėja 27-iuose Kinijos miestuose ir Dubajuje.
„Pony.ai“ turi 1700 transporto automobilių ir siekia iki 2026 metų pabaigos jų skaičių padidinti iki 3500, palyginti su „WeRide“, kuri turi 1000 tokių transporto priemonių.
Kinijoje taksi užsakymo platforma „Didi“ ir automobilių gamintoja SAIC naudoja autonominius taksi keliuose didžiuosiuose miestuose.
Jungtinėse Valstijose „Tesla“ ir „Amazon“ priklausanti „Zoox“ įsitvirtino keliuose miestuose.
TEA prognozuoja, kad iki 2035 metų 40-80-yje didžiųjų miestų bus nuo 700 000 iki 3 mln. robotaksi automobilių.
Konsultacijų bendrovė BCG prognozuoja, kad visame pasaulyje važinės 3 mln. autonominių taksi automobilių, įskaitant 850 000 Kinijoje ir 350 000 JAV, tačiau tik 120 000 Europoje.
Tuo metu „Goldman Sachs“ prognozuoja, kad rinkoje bus apie 6 mln. tokių transporto priemonių, o visa ši rinka bus vertinama 415 mlrd. JAV dolerių.
Kryžkelė
Pasak šios srities eksperto Herve'o de Treglode'o, Europoje griežti saugos reikalavimai ir įsišaknijusi viešojo transporto kultūra stabdo autonominių taksi plėtrą. Tačiau „Londonas yra pasirengęs, Madridas taip pat. Komercinę paslaugą galime pamatyti iki 2027 metų“, sakė jis.
„JAV ir Kinijoje jie nebando automobilių šešis mėnesius ir tada sustoja. Jie plečia veiklą, nebenaudoja vairuotojų ir tada didžiulėmis investicijomis pradeda teikti komercines paslaugas“, – sakė jis.
Viena galima kliūtis: įmonės nori autonominius taksi naudoti labai pelningose, tankiai apgyvendintose miesto vietovėse, o daugelis politikų nori, kad jie būtų naudojami priemiesčiuose ir kaimo vietovėse, siekiant kompensuoti viešojo transporto spragas.
„Pats laikas sugalvoti strategiją“, – praėjusį mėnesį sakė Paryžiaus regioninės transporto tarnybos atstovė Laurence Debrincat (Lorans Debrinka), pasisakydama už priemiesčių ir kaimo vietovių modelį.
Prancūzijos pavėžėjimo paslaugų bendrovės „Ecov“ įkūrėjas Thomas Matagne teigia, kad sprendimų priėmėjai dabar yra atsidūrę kryžkelėje: „Ar turėtume palikti šį sektorių rinkai, rizikuodami, kad jis susitelks tankiai apgyvendintose vietovėse? Arba ar vyriausybė turėtų investuoti į robotaksi plėtrą visuomenės labui?“
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