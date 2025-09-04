Europa rizikuoja tapti dar labiau priklausoma nuo kiniškų elektromobilių baterijų

„Deloitte“ apskaičiavo, kad 2024 m. tik 13 proc. visame pasaulyje pagamintų elektromobilių baterijų buvo pagaminta Europoje. Beveik visos šio tipo baterijos buvo gaminamos Kinijos ir Pietų Korėjos bendrovių patronuojamosiose įmonėse, o ES nedidelį jų kiekį gamino vos viena įmonė. Bendrovės teigimu, apie 70 proc. pasaulinės elektromobilių akumuliatorių gamybos apimčių buvo sukuriama Kinijoje.
„Deloitte“ prognozuoja, kad pajamos iš elektromobilių baterijų Europoje, 2024 m. sudariusios 16 mlrd. eurų, 2030 m. išaugs iki 54 mlrd. eurų. Bendrovės teigimu, jei nebus sparčiai plėtojama vietinė gamyba, elektromobilių rinkai augant gali didėti ir priklausomybė nuo Kinijos ir kitų Azijos tiekėjų.
Konsultacinės bendrovės teigimu, kad Europa galėtų vaidinti svarbų vaidmenį, jai reikėtų užimti bent 40 proc. pasaulinės elektromobilių baterijų gamybos rinkos dalies. Ji pažymėjo, kad baterijos yra brangiausias elektromobilių komponentas, nuo kurio priklauso elektra varomos transporto priemonės kaina, eksploatacinės savybės ir nuvažiuojamas atstumas.
„Deloitte“ įspėjo, kad Azijos dominavimas prilygsta „regioniniam rinkos monopolizavimui“, todėl kyla pavojus, kad Europos automobilių gamintojai gali prarasti galimybę naudotis pažangiausiomis technologijomis.
Ji taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Europoje vėluojama įgyvendinti baterijų gamyklų projektus arba tokie projektai atšaukiami, kaip pavyzdį nurodydama šiaurės Vokietijoje žlugusią bendrą Švedijos įmonę „Northvolt“.
Naujausi komentarai