Europoje skamba raginimai kovoti su „iškrypėliškais“ išmaniaisiais akiniais

Kiekvienas, dėvintis išmaniuosius akinius, gali fotografuoti, filmuoti vaizdo įrašus, klausytis muzikos, skambinti, versti tekstą ar bendrauti su dirbtinio intelekto (DI) asistentu. Tokių akinių pardavimai šiuo metu siekia milijonus. Kadangi išmanieji telefonai dabar yra neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis, didžiosios technologijų įmonės, pasinaudodamos DI pažanga, vis dažniau žiūri į akinius kaip į kitą didelį proveržį nešiojamųjų įrenginių srityje.
2013 metais „Google“ bandymas tuo pasinaudoti nepasiteisino, tačiau „Meta“ išmanieji akiniai, sukurti bendradarbiaujant su „Ray-Ban“ gamintoju „EssilorLuxottica“, pasirodė kur kas sėkmingiau. Pernai „Meta“ pardavė apie septynis milijonus akinių porų, palyginti su dviem milijonais 2023 ir 2024 metais. Kitos įmonės, įskaitant „Google“ ir „Snap“, taip pat ruošiasi pristatyti DI valdomus akinius.
Tačiau kartu su eksponentiniu augimu tokie akiniai sulaukia ir neigiamos reakcijos. Susirūpinimas Europoje, ypač Didžiojoje Britanijoje, pasiekė piką vasarą, kai žiniasklaida intensyviai skelbė apie vadinamuosius „iškrypėlių akinius“. Be to, skelbta, kad „Meta“ kuria veido atpažinimo funkciją, kuri bus integruota į šiuos įrenginius.
Agentūrai AFP kreipusis į „Meta“, bendrovė teigė, kad ėmėsi daugybės priemonių, kad užkirstų kelią manipuliacijoms su minėtų akinių mirksinčiu LED indikatoriumi, kurio paskirtis – parodyti kitiems žmonėms, kad prietaisas filmuoja. Tai yra pagrindinis kritikų susirūpinimas.
ES „privalo imtis veiksmų“
Tuo tarpu Norvegijos sostinėje Osle praėjusią savaitę buvo uždrausta naudoti šiuos akinius mokyklose, o vyriausybė svarsto galimybę reguliuoti jų naudojimą ir draudimą naudoti funkcijas, leidžiančias atpažinti veidus viešose vietose.
Vis garsesni tampa raginimai Europos Sąjungai imtis šio klausimo. Europos Parlamento narė Veronika Cifrova Ostrihonova agentūrai AFP sakė, kad ji iškėlė šį klausimą Europos Komisijoje po pirmų pranešimų, kad moterys buvo slapta filmuojamos, ir siekia sužinoti, ar akiniai atitinka duomenų apsaugos ir DI taisykles.
„Vis dar laukiu atsakymo, – sakė slovakų parlamentarė. – Mums reikia aiškių ES taisyklių, kad galėtume apsaugoti savo teises, ir griežto jų vykdymo, siekiant užtikrinti, kad naujos technologijos nebūtų diegiamos mūsų pagrindinių teisių sąskaita.“
Europos Komisija teigia, kad nacionalinės duomenų apsaugos institucijos yra „atsakingos už privatumo taisyklių stebėseną ir vykdymą“. Ji nekomentuoja, kokių tolesnių veiksmų ji galėtų imtis, tačiau nepriklausoma Europos duomenų apsaugos valdyba užsakė ataskaitą, kuri turėtų būti pateikta rudenį ir kurioje bus nagrinėjamas akinių „socialinis priimtinumas“.
Tuo metu Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje pradėta kampanija „Stop Smart Glasses“ („Sustabdykime išmaniuosius akinius“), kurios metu pasirašyta peticija ir jos rėmėjai raginami kreiptis į parduotuves, kad šios nutrauktų tokių akinių pardavimą. Iki šiol peticiją pasirašė daugiau nei 9100 žmonių. Jei ji surinks 10 000 parašų, Didžiosios Britanijos vyriausybė privalės į ją reaguoti.
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