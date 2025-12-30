„Eurostar“ atnaujins traukinių eismą per Lamanšo tunelį

„Atsižvelgiant į tai, kad Lamanšo tunelis iš dalies vėl atidarytas, pradėsime atnaujinti paslaugas. Elektros energijos tiekimo problema išlieka, todėl primygtinai patariame visiems keleiviams atidėti keliones traukiniais kitai datai“, – teigiama įmonės interneto svetainėje paskelbtame pranešime.
Apie sutrikimus pranešama itin intensyviu kelionių laikotarpiu tarp Kalėdų ir Naujųjų metų.
„Eurostar“ vykdo traukinių reisus iš Londono Sant Penkro stoties į Paryžių, Briuselį, Amsterdamą ir kitur.
„LeShuttle“ taip pat eksploatuoja transporto priemones vežančius traukinius tarp Folkstono Pietryčių Anglijoje ir Kalė Šiaurės Prancūzijoje.
Praėjusiais metais „Eurostar“ traukiniais keliavo rekordiškai daug – 19,5 mln. keleivių, tai yra beveik 5 proc. daugiau nei 2023 metais, o tai lėmė olimpinių ir paralimpinių žaidynių Paryžiuje lankytojų srautai.
Nuo pat 1994 metų, kai buvo atidarytas tunelis, jungiantis JK ir Prancūziją, „Eurostar“ turi keleivių vežimo šiuo tuneliu monopoliją.
Tačiau britų verslininkas Richardas Bransonas (Ričardas Bransonas), sukūręs oro linijų bendrovę „Virgin“, pažadėjo konkuruojančią įmonę. Italijos bendrovė „Trenitalia“ taip pat pareiškė, kad iki 2029 metų ketina pradėti konkuruoti su „Eurostar“ maršrutu Paryžius–Londonas.
