„Eurovizijos“ organizatoriai atideda sprendimą dėl Izraelio dalyvavimo

Europos transliuotojų sąjungos (EBU) nariai turėjo kitą mėnesį surengti balsavimą, nes vis daugiau šalių grasino boikotuoti 2026 metų konkursą Vienoje, jei Izraelis nebus pašalintas dėl karo Gazos Ruože.
Kasmet rengiama „Eurovizija“ yra didžiausias pasaulyje tiesiogiai televizijos transliuojamas muzikos renginys. 2025 metais Bazelyje Šveicarijoje vykusį konkursą žiūrėjo maždaug 166 mln. televizijos žiūrovų 37 valstybėse.
EBU – didžiausia pasaulyje visuomeninių transliuotojų asociacija – pirmadienį nurodė, kad dėl Izraelio dalyvavimo bus sprendžiama jau ne specialiame susitikime lapkritį, apie kurį buvo paskelbta praėjusį mėnesį, o eiliniame susitikime gruodį.
„Atsižvelgdama į pastarojo meto įvykius Artimuosiuose Rytuose, EBU vykdomoji taryba (susitikusi spalio 13 dieną) sutarė, kad aiškiai reikia organizuoti atviras ir nevirtualias narių diskusijas dalyvavimo 2026 metų „Eurovizijos“ dainų konkurse klausimu“, – sakoma EBU pareiškime, kurį matė naujienų agentūra AFP.
„Todėl taryba sutiko įtraukti šį klausimą į gruodį vyksiančios savo eilinės žiemos generalinės asamblėjos darbotvarkę, o ne organizuoti išankstinę neeilinę sesiją“, – sakoma pareiškime.
Pagal ugnies nutraukimo susitarimą, kuriam tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), paskutiniai gyvi Gazos Ruože įkaitais laikyti izraeliečiai pirmadienį sugrįžo namo. Taip pat buvo paleista Izraelio kalėjimuose laikytų palestiniečių grupė.
Izraeliui – antra 2025 metų konkurso vieta
1950-aisiais įsteigta EBU turi 113 narių 56 šalyse.
Ispanija pareiškė, kad boikotuos kitų metų konkursą, jei jame dalyvaus Izraelis. Panašius grasinimus skelbė Airija, Slovėnija, Islandija ir Nyderlandai.
Kitos šalys, tokios kaip Belgija, Švedija ir Suomija, taip pat svarsto boikoto galimybę.
Austrija, kurioje vyks 2026 metų konkursas, smerkė „kvailą ir beprasmišką“ boikotą, o Vokietija boikotą palaikančias šalis apkaltino kultūrinio renginio politizavimu.
Du pastaruosius konkursus lydėjo kontroversija dėl Izraelio niokojamo karo Gazos Ruože.
2024-aisiais Malmėje Švedijoje ir šių metų gegužę Bazelyje propalestinietiški aktyvistai protestavo prieš Izraelio dalyvavimą.
EBU teisino Izraelio įtraukimą ir atkreipė dėmesį, kad jo visuomeninis transliuotojas KAN yra ilgametis EBU narys.
Šių metų konkursą su daina „Wasted Love“ laimėjo Austrijos atlikėjas JJ, kurio tikrasis vardas yra Johannesas Pietschas.
Jo pergalė suteikė Austrijai teisę surengti 70-ąją „Euroviziją“.
Izraelio atstovė Yuval Raphael šiemet užėmė antrą vietą. Ji išgyveno 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį, kuris sukėlė karą Gazos Ruože, slėpdamasi po lavonais, kai ginkluoti islamistai užpuolė muzikos festivalį ir nužudė šimtus žmonių.
Naujausi komentarai