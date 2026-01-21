Jau aišku, kas atstovaus Izraeliui „Eurovizijoje“

Dėl Izraelio dalyvavimo „Eurovizijoje“ daug mėnesių vyko diskusijos. Protestuodamos prieš Izraelio veiksmus Gazos Ruože, Ispanija, Airija, Islandija, Nyderlandai ir Slovėnija pareiškė, kad boikotuos 70 kartą vyksiantį renginį. Gazos karą sukėlė islamistinio „Hamas“ judėjimo ir kitų teroristų 2023 m. spalio 7 d. Izraelyje surengtos žudynės.
N. Bettanas, kalbėdamas apie dalyvavimą „Eurovizijoje“, anot žiniasklaidos sakė: „Tai jausmas, lyg lįstum į liūto urvą“. Ankstesnių metų Izraelio atstovės konkurse sulaukė didelio priešiškumo ir buvo nušvilptos. Tiesa, 2025 m. Izraelio atlikėja Yuval Raphael, padedama aktyvaus publikos balsavimo, užėmė antrąją vietą. Rengėjai tada pakeitė balsavimo taisykles. Publika dabar turės mažiau svorio, o žiuri vaidmuo bus didesnis.
Daina, kurią „Eurovizijos“ dainų konkurse Vienoje atliks N. Bettanas, anot Izraelio žiniasklaidos, bus išrinkta kovą. Iš Tel Avivo priemiesčio kilęs popatlikėjas yra išleidęs vieną albumą. Jo, tėvai, remiantis pranešimais, kilę iš Prancūzijos. Daug dainų N. Bettanas atlieka prancūzų kalba.
Visi bilietai į „Euroviziją“ jau išpirkti. 70 kartą vyksiančiame konkurse dalyvaus 35 šalys.
