„Facebook“ uždraus skelbti Holokaustą neigiantį ir jo faktus iškreipiantį turinį

Naują politiką pristatė bendrovės generalinis direktorius Markas Zuckerbergas (Markas Zukerbergas), „Facebook“ nusprendus imtis papildomų veiksmų prieš sąmokslo teorijų ir dezinformacijos skleidimą prieš JAV prezidento rinkimus, vyksiančius po trijų savaičių.

Toks sprendimas priimtas Holokaustą išgyvenusiems žmonėms visame pasaulyje per šią vasarą prasidėjusią kampaniją raginant M. Zuckerbergą šalinti Holokausto neigėjų žinutes socialiniame tinkle.

Organizacijos „Žydų materialinių ieškinių Vokietijai konferencija“ (Conference on Jewish Material Claims Against Germany) koordinuojama kampanija #NoDenyingIt per pačią platformą viešina gyvų išlikusių žmonių kreipimusis į M. Zuckerbergą. Kartą per dieną skelbiamuose vaizdo įrašuose jie ragina „Facebook“ vadovą kaip neapykantą kurstančią kalbą šalinti Holokausto neigėjų grupes, puslapius ir žinutes.

Kampanija vyksta besitęsiant kitų bendrovių reklamos boikotui, kuriuo „Facebook“ skatinamas sugriežtinti savo požiūrį į įvairių rūšių neapykantą kurstančią kalbą bei ekstremizmą visame pasaulyje.

„Facebook“ pirmadienį pareiškė, kad naująją politiką „palaiko gerai dokumentuotas antisemitizmo augimas visame pasaulyje ir nerimą keliantis nežinojimo apie Holokaustą lygis, ypač tarp jaunimo“. Remiantis apklausomis, kai kurie jaunesni amerikiečiai mano, kad Holokaustas yra mitas arba yra išpūstas.