Farage‘o partijoje „Reform UK“ – naujas skandalas dėl finansinių aukų

„Brexito“ lyderis tikėjosi pasinaudoti susitikimu, kad paliktų už nugaros daugybę ginčų dėl finansinių aukų, kurie pakenkė jo antiimigracinės partijos reitingams viešosios nuomonės apklausose.
Tačiau likus vos kelioms valandoms iki N. Farage‘o pagrindinės kalbos, du aukšti „Reform UK“ pareigūnai atsistatydino, kai „Channel 4 News“ paviešino slaptą tyrimą, kuriame teigiama, kad jie veikė išvien siekdami gauti auką iš užsienio – o tai draudžiama pagal Jungtinės Karalystės rinkimų įstatymą.
„Reform UK“ savo pareiškime nurodė, kad partijos politikos vadovas Jamesas Orras ir ilgametis N. Farage‘o padėjėjas Danas Jukesas atsistatydino iš pareigų, kol bus gauti vidinio tyrimo rezultatai.
Valdančioji Leiboristų partija buvo viena iš konkuruojančių partijų, pareiškusių, kad kreipėsi į policiją dėl įtarimų, jog „Reform UK“ priėmė lėšas iš JAV įmonės, pasisiūliusios apmokėti tris viešosios nuomonės apklausas, kurias partija užsakė anksčiau šiais metais.
Tariami aukotojai iš tikrųjų buvo tiriamosios žurnalistikos grupės „Verbatim“ žurnalistai.
Londono policija teigė, kad yra „susipažinusi“ su šiais pranešimais.
„Provokacija“
62 metų N. Farage‘as interviu LBC radijui tvirtino, kad „Reform UK“ „nepažeidė jokių įstatymų“ ir tapo „provokacijos“ auka.
Birmingame vykstančios konferencijos delegatas Darrenas Ballas prognozavo, kad šis skandalas nepakenks „Reform UK“ perspektyvoms.
„Manau, kad „Reform UK“ neabejotinai ateis į valdžią. Mums to reikia. „Reform UK“ yra vienintelė partija, galinti išgelbėti šią šalį. Imigracija yra didžiulė problema Jungtinei Karalystei. Ji turi būti sprendžiama“, – sakė 51 metų saugumo sektoriaus darbuotojas.
Radikalusis N. Farage‘as, besitikintis gauti raktus į Dauningo gatvės 10, siekia vėl įgyti tą pagreitį, kuris leido partijai pasiekti reikšmingą sėkmę vietos rinkimuose gegužę.
Iki liepos pabaigos „Reform UK“ daugiau nei metus pirmavo apklausose prieš centro kairės Leiboristų partiją, tačiau neseniai ėmė atsilikti, kai N. Farage‘as susidūrė su intensyviu jo finansų tikrinimu, o leiboristų populiarumas vėl ėmė augti, atėjus naujajam ministrui pirmininkui Andy Burnhamui.
Parlamento korupcijos priežiūros tarnyba jau tiria 5 mln. svarų sterlingų (6,7 mln. JAV dolerių) auką, kurią britų kriptovaliutų milijardierius Christopheris Harborne‘as skyrė N. Farage‘ui, teigusiam, kad pinigai buvo skirti jo saugumui.
Jis tvirtina, kad pinigai buvo gauti prieš jo išrinkimą, todėl jų nereikėjo deklaruoti parlamentinėms institucijoms.
„Pažeidžiamas“
N. Farage‘as tebėra labiausiai atpažįstama „Reform UK“ figūra, o partijos populiarumo augimas yra glaudžiai susijęs su jo, kaip atvirai kalbančio, prieš sistemą nusistačiusio populisto, politiniu įvaizdžiu.
Pagrindinis partijos dėmesys skiriamas antiimigracinei politikai, ypač siekiui užkirsti kelią tūkstančių nelegalių migrantų, atvykstančių mažais laiveliais į Anglijos pietinę pakrantę.
N. Farage‘as „kelerius metus buvo didelis „Reform UK“ turtas“, tačiau dabar „atrodo gana pažeidžiamas“, – prieš konferenciją AFP sakė Esekso universiteto politikos mokslų profesorius Paulas Whiteley.
„Reform UK“ partijos pirmininko pavaduotojas Richardas Tice‘as taip pat susiduria su kaltinimais, kad nedeklaravo gautų finansinių dovanų.
Ši partija tikisi įsitvirtinti kaip pagrindinė valdančiosios Leiboristų partijos konkurentė dešinėje. Šiuo metu ji turi vos aštuonias vietas 650 vietų parlamente, nors 2024 m. visuotiniuose rinkimuose surinko 14 proc. balsų.
Tačiau jai taip pat tenka konkuruoti su iš „Reform UK“ pasitraukusio Ruperto Lowe vadovaujama kraštutinių dešiniųjų partija „Restore Britain“, kuri atėmė dalį „Reform UK“ rėmėjų.
Partijos konferencijoje prieš N. Farage‘o kalbą pasisakys Prancūzijos antiimigracinės ir euroskeptiškos partijos „Nacionalinis susivienijimas“ (RN) pirmininkas Jordanas Bardella.
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