Fedorovas sako esąs pasirengęs grįžti į Gynybos ministeriją

„100 proc.“, – teigė M. Fedorovas interviu portalui „Ukrajinska Pravda“. Tai jis esą pirmiausiai sakąs „aktyviai visuomenei“. Už jo grąžinimą į pareigas kasdien vyksta nedidelės demonstracijos Kyjive ir kituose miestuose. Buvusiam ministrui buvo pasiūlytos kelios naujos pozicijos, tačiau jis pareiškė neužimsiąs „dekoratyvių postų“.
M. Fedorovas tikino nežinąs konkrečios jo atleidimo priežasties. Asmeninio konflikto tarp jo ir vėliau atleisto kariuomenės vado Oleksandro Syrskio esą nebuvo.
„Tai buvo labiau pasaulėžiūrinis konfliktas“, – kalbėjo buvęs ministras. Jis sakė neblokavęs ir Generalinio štabo sprendimų.
Kartu M. Fedorovas apkaltino Gynybos ministerijos darbuotojus veikiant gynybos pramonės įmonių interesais. Pasak jo, privačios bendrovės iš dalies sprendžia, kas taps ministerijos skyrių vadovais. Be to, teisėsaugos institucijos daro įtaką „tam tikriems procesams“. Tačiau konkrečių pavyzdžių buvęs ministras nepateikė.
Pasak žiniasklaidos, su prezidento aplinka siejama įmonė „Fire Point“ gavo didžiąją dalį užsakymų dronų gamybai, o M. Fedorovas norėjo tai pakeisti kitų įmonių naudai.
Tik šešis mėnesius gynybos ministro poste išdirbęs M. Fedorovas buvo atleistas prieš mažiau nei dvi savaites, vykdant vyriausybės pertvarką. Prezidentas Volodymyras Zelenskis laikinai pareigas eiti pavedė žvalgybininkui Jevhenijui Chmarai. Parlamentas jį oficialiai turėtų paskirti po vasaros atostogų rugpjūčio pabaigoje.
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