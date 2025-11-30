Floridoje prasidėjo JAV ir Ukrainos pareigūnų derybos

M. Rubio, S. Witkoffas ir prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) derybose su Ukrainos delegacija aptarinėja siūlomo taikos susitarimo detales. Derybos vyksta jautriu Ukrainai momentu, ji toliau priešinasi Rusijos pajėgoms, kurios įsiveržė 2022 metų vasario 24-ąją.
M. Rubio teigė, kad derybų tikslas – ne tik užtikrinti žudynių pabaigą, bet ir „karo pabaigą, kas paliktų Ukrainą suverenią ir nepriklausomą bei suteiktų jai galimybę pasiekti tikrą klestėjimą“.
JAV valstybės sekretorius sakė, kad derybos su ukrainiečių delegacija Floridoje skirtos „sukurti kelią“ suvereniai Ukrainai.
„Kalbama ne tik apie taikos susitarimus. Kalbama apie kelio į priekį, kuris paliktų Ukrainą suverenią, nepriklausomą ir klestinčią, sukūrimą“, – „Shell Bay“ – S. Witkoffo įkurtame golfo ir rakečių klube Halandeil Biče – surengto susitikimo pradžioje sakė M. Rubio.
Ukrainos saugumo tarybos sekretorius Rustemas Umerovas sakė: „Mes diskutuojame apie Ukrainos ateitį, apie Ukrainos saugumą, apie tai, kad agresija prieš Ukrainą nepasikartotų, apie Ukrainos klestėjimą, apie tai, kaip atkurti Ukrainą.“
„JAV mus girdi, – kalbėjo R. Umerovas. – JAV mus remia. JAV dirba šalia mūsų.“
Ukrainos delegacijoje taip pat yra ginkluotųjų pajėgų vadas Andrijus Hnatovas ir prezidento patarėjas Oleksandras Bevzas.
Diplomatai daugiausia dėmesio skiria D. Trumpo siūlomo 28 punktų plano, parengto derybose tarp Vašingtono ir Maskvos, pataisymams. Šis planas buvo kritikuojamas kaip pernelyg orientuotas į Rusijos reikalavimus. Iš pradžių jame buvo numatyta, kad Ukraina perleis visą rytinį Donbaso regioną Rusijai – su tuo Kyjivas nesutinka.
Planas, kurį D. Trumpas vėliau pavadino „koncepcija“ arba „žemėlapiu“, kurį reikia „tikslinti“, būtų apribojęs Ukrainos kariuomenės dydį, užkirtęs kelią šaliai prisijungti prie NATO ir įpareigojęs Ukrainą surengti rinkimus per 100 dienų. Derybininkai nurodė, kad gairės pasikeitė, tačiau neaišku, kaip būtent nuostatos buvo pakeistos.
Antradienį D. Trumpas pareiškė, kad ateinančią savaitę į Maskvą pasiųs S. Witkoffą ir galbūt J. Kushnerį susitikti su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu aptarti šio plano.
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sekmadienį Rusijos valstybinės televizijos transliuotuose komentaruose teigė, kad V. Putinas susitiks su S. Witkoffu iki ketvirtadienio, kai rusų lyderis ketina išvykti į Indiją.
Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis socialiniame tinkle „X“ rašė, kad ukrainiečių delegacija „greitai ir iš esmės parengs žingsnius, reikalingus karui užbaigti“.
Savo vakariniame kreipimesi šeštadienį V. Zelenskis teigė, kad Amerikos pusė „demonstruoja konstruktyvų požiūrį“.
„Artimiausiomis dienomis įmanoma išsamiau išdėstyti žingsnius, kaip oriai užbaigti karą“, – sakė jis.