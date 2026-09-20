„Fox News“: Donaldas Trumpas sako, kad husiai sutiko nepulti JAV

Televizijos kanalo reporteris Trey Yingstas (Trėjus Jingstas), kuris dažnai kalbasi su D. Trumpu, cituodamas prezidentą teigė, kad JAV „nuolat bendrauja su husiais ir kad jie sutiko nekovoti su JAV“.
Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojanti su Jemeno husiais, šeštadienį pranešė, kad Irano remiama grupė auštant paleido balistinę raketą į Rijadą, o netoli Saudo Arabijos sostinės tarptautinio oro uosto kilo gaisras.
Kaip pranešė JAV naujienų platforma „Axios“, praėjusią savaitę JAV atmetė Saudo Arabijos prašymą smogti husiams, tačiau vėliau Vašingtonas pritarė 48 naikintuvų F-35 pardavimui Rijadui už 24,3 mlrd. dolerių.
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