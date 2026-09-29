Friedrichas Merzas: ministrų susitikimas parodė, kad Rusija nesuinteresuota rimtomis derybomis

„Tai, kaip Rusija paskiau įvertino šį pokalbį, parodė, kad Rusija šiuo metu akivaizdžiai visiškai nesuinteresuota rimtomis derybomis“, – sakė F. Merzas spaudos konferencijoje Berlyne.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas šeštadienį Jungtinėse Tautose (JT) Niujorke kalbėjosi su savo Vokietijos kolega Johannu Wadephulu (Johanu Vadefulu) – tai buvo pirmas toks susitikimas nuo tada, kai 2022 metų vasarį prasidėjo visapusiška Rusijos invazija į Ukrainą.
Vokietijos diplomatai teigė, kad J. Wadephulas pasinaudojo šiuo pokalbiu, kad paragintų Rusiją „atsisakyti pavojingo eskalacijos Vokietijos, Europos ir NATO atžvilgiu kelio“, ir aiškiai išreiškė „Vokietijos pasiryžimą remti Ukrainą“.
Vėliau S. Lavrovas savo kalboje JT Generalinėje Asamblėjoje apkaltino Europą blokuojant pastangas išspręsti konfliktą ir tvirtino, kad „specialiosios karinės operacijos tikslai bus pasiekti“, pavartojęs Maskvos terminiją šiam konfliktui apibūdinti.
Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius (Borisas Pistorijus) anksčiau antradienį pareiškė, kad S. Lavrovas „išjuokė ir diskreditavo“ pastangas derėtis ir kad Rusija neparodė „jokio žingsnio į priekį, tik pajuoką“.
F. Merzas antradienį taip pat pareiškė, kad „galime tik dar kartą paraginti Rusijos vyriausybę sėsti prie derybų stalo“.
„Tačiau jei Rusija nėra pasirengusi to padaryti, tuomet mes esame (...) pasirengę ilgą laiką remti Ukrainą“, – pridūrė jis.
F. Merzas teigė, kad „Rusija nelaimės šio karo“ ir kuo ilgiau tęsis konfliktas, tuo „didesnę žalą ji patirs“.
„Jau matome, kokioje nestabilioje padėtyje yra Rusijos ekonomika“, – sakė Vokietijos kancleris.
F. Merzas kalbėjo per bendrą spaudos konferenciją su vizito atvykusiu Kazachstano prezidentu Kassymu-Jomartu Tokayevu (Kasymu Žomartu Tokajevu), kuris yra Maskvos sąjungininkas, tačiau niekada nepritarė Rusijos puolimui.
Liepos mėnesį K.-J. Tokayevas žengė neįprastą žingsnį, viešai pareiškęs Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, kad kovos turėtų baigtis.
Antradienį Kazachstano lyderis teigė, kad palaiko „puikius santykius“ su V. Putinu, tačiau taip pat pažymėjo, kad Kazachstanas „nuo pat pradžių buvo susirūpinęs dėl padėties Ukrainoje“ ir kad jo vyriausybė „reikalauja gerbti (...) visų valstybių teritorinį vientisumą“.
„Kad ir kas nutiktų Ukrainoje, mes niekada nepamiršime, kad Rusija ir Ukraina yra mūsų draugai“, – pareiškė jis.