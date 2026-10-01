G20 susitikimas: JAV siekia kovoti su pertekline gamyba, dėmesys nukreiptas į Kiniją

Milvokyje vykstančio G20 dviejų dienų susitikimo metu grupė šalių atskirai susitarė dėl plano, kaip kovoti su „nuolatiniais“ pertekliniais plieno gamybos pajėgumais.
Pernelyg didelis gamybos pajėgumas yra dažnai Kinijai metamas priekaištas. Šalis kaltinama dėl to, kad pagamina produkcijos daugiau, nei suvartoja, ir taip užtvindo rinkas. Pekinas šiuos teiginius atmeta.
„Skelbiame Milvokio gaires, kad būtų imtasi suderintų veiksmų dėl perteklinių plieno gamybos pajėgumų, – trečiadienį žurnalistams sakė JAV prekybos atstovas Jamiesonas Greeras. – Kiekviena šalis darys tai, ką laiko tinkama. Mes norime suderinti šias priemones. Jungtinės Valstijos ėmėsi ryžtingų priemonių, ir tikriausiai būtų protinga, jei kitos šalys taip pat tai padarytų.“
Jis nepaaiškino, ar turėjo omenyje, kad šalys turėtų sugriežtinti prekybos apribojimus Kinijos plienui.
Gairėse taip pat nurodoma, kad be planų sumažinti arba panaikinti „rinką iškreipiančias subsidijas“, grupė šalių taip pat susitarė aktyviau keistis duomenimis siekiant nustatyti „įtartinus plieno prekybos modelius“.
Be to, jose pažymėta, kad, prireikus, narės taip pat imsis „prekybos priemonių“ prieš šalis, kurios gamina per daug. Tokios priemonės galėtų apimti muitus.
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