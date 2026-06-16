G7 lyderiai su Zelenskiu aptars paramą Ukrainai

V. Zelenskis dalyvaus specialioje aukščiausiojo lygio susitikimo sesijoje Prancūzijos kurorte Evian le Bene, skirtoje Ukrainai. Vėliau tą pačią dieną vyks sesija dėl Irano, kurioje dalyvaus arabų šalių lyderiai.
Europos vadovai, kuriuos priima Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, sieks priminti D. Trumpui, kaip svarbu spausti Rusiją priimti taiką Kyjivo sąlygomis ir nespausti Ukrainai daryti nuolaidų Maskvai.
Pirmadienį V. Zelenskis paragino G7 lyderius pateikti „ryžtingą ir esminį“ atsaką po naujausios Rusijos smūgių bangos, per kurią žuvo mažiausiai 11 žmonių ir kilo gaisras svarbioje Kyjivo katedroje.
Jis atskleidė pasiūlęs susitikimą su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu G7 susitikimo metu, tačiau Maskva tam „nėra pasirengusi“. Vėliau ukrainiečių lyderis pareiškė esąs pasirengęs susitikti su Rusijos vadovu Jungtinėse Valstijose, užsimindamas, kad V. Putinui būtų sunkiau atsisakyti tokio pasiūlymo.
D. Trumpas, telefonu kalbėjęsis tiek su V. Zelenskiu, tiek su V. Putinu, pirmadienį atvykęs į susitikimą išreiškė optimizmą ir teigė, kad G7 susitikime „galbūt galime kažką padaryti“ dėl Ukrainos.
„Jie abu tam atviri“, – pareiškė D. Trumpas.
„Vakar turėjau du labai gerus pokalbius“, – pridūrė JAV prezidentas, nepateikdamas daugiau detalių.
„Aprūpinti Ukrainą energija“
Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) prieš G7 sesiją pranešė, kad Londonas tieks sodrintą uraną Ukrainos atominėms elektrinėms ir įves naujas sankcijas Rusijai.
Smerkdamas Rusijos smūgius Ukrainai, K. Starmeris, kurį citavo jo biuras, teigė, kad JK stiprina veiksmus siekdama „atkirsti pajamas, kurios kursto Putino karą, ir aprūpinti Ukrainą energija ateinančias žiemas“.
Kai kurie analitikai teigia, kad pastarojo meto sėkmė mūšio lauke pakreipė pusiausvyrą Ukrainos naudai, ir ragina Vakarus nemažinti paramos Kyjivui.
Antradienį specialioje sesijoje dėl Irano dalyvaus Egipto prezidentas Abdel Fattahas al Sisi, Kataro emyras ir Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) prezidentas.
Sąjungininkai sieks išklausti D. Trumpą dėl jo susitarimo su Iranu, skirto užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose. JAV prezidentas teigė, kad dėl to Hormuzo sąsiauris penktadienį bus visiškai atidarytas.
Tačiau jis skeptiškai vertino siūlomą JK ir Prancūzijos karinę misiją, turinčią užtikrinti laisvą laivybą šiame svarbiame prekybos kelyje, pareikšdamas, kad JAV nereikia „daug pagalbos“.
Trijų dienų susitikimo metu vyksta pasaulio lyderių susitikimų maratonas. Prancūzija siekia išplėsti G7 įtaką už grupės narių JK, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos ir JAV ribų. Susitikime taip pat dalyvauja Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva ir Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi.
Šiltas sutikimas
Derybos Evian le Bene suvedė V. Zelenskį su JAV prezidentu D. Trumpu, kuris siekė užmegzti ryšius su V. Putinu, bet taip pat pademonstravo ir tai, kad praranda kantrybę dėl Rusijos.
V. Zelenskį šiltai pasitiko susitikimo šeimininkas E. Macronas, kuris pastaraisiais mėnesiais padėjo skatinti Europos pastangas didinti spaudimą Rusijai.
Pasak Prancūzijos vyriausybės, V. Zelenskis turėjo šiek tiek laiko privatiems pokalbiams su E. Macronu prieš susitikimą su kitais G7 lyderiais.
Ukrainos prezidento dalyvavimas specialioje rytinėje sesijoje pradėjo antrąją trijų dienų susitikimo dieną.
Penki iš septynių lyderių – JK, Kanados, Vokietijos, Italijos ir Japonijos – prieš prasidedant pirmajai sesijai dėl Ukrainos šnekučiavosi su Europos Komisijos (EK) pirmininke Ursula von der Leyen.
D. Trumpo nebuvo. E. Macronas taip pat dar nebuvo atvykęs, nes bendravo su V. Zelenskiu.
(be temos)