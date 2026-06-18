G7 lyderiai sveikina Donaldo Trumpo pozicijos dėl Ukrainos pokyčius

Tai rodo JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) posūkį griežtesnės linijos Maskvos atžvilgiu link.
Tris dienas trukęs susitikimas Prancūzijos mieste Evian le Bene buvo intensyviai sutelktas į D. Trumpo susitarimą dėl karo su Iranu užbaigimo. Taip pat aptartos pastangos spausti Rusiją siekti taikos su Ukraina per griežtesnes sankcijas.
Pasiektas didelis proveržis dėl Artimųjų Rytų. D. Trumpas pasirašė supratimo memorandumą, kuriuo siekiama užbaigti mėnesius trunkantį konfliktą su Teheranu.
Jungtinės Karalystės (JK), Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos ir JAV lyderiai taip pat sutarė dėl baigiamojo pareiškimo, kuriame paminėtas karas Ukrainoje. Tai kontrastuoja su praėjusių metų susitikimu, kurį D. Trumpas paliko anksčiau laiko.
„Tai buvo sunkus darbas, bet jis buvo to vertas“, – sakė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas), pavadinęs pareiškimą „sėkme“.
Be oro gynybos įrangos tiekimo didinimo Ukrainai, lyderiai sutarė „didinti spaudimą Rusijos karo ekonomikai“ stiprinant sankcijas, įskaitant priemones prieš Maskvos pajamas iš iškastinio kuro, teigiama pareiškime.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) pasveikino „labai gilų JAV požiūrio į Ukrainą pokytį“.
Jis teigė, kad D. Trumpas suprato, jog Rusijos Vladimiras Putinas nėra suinteresuotas taika.
„Prezidentas D. Trumpas, kaip ir mes visi, tiesiog pripažino, kad šiandien Rusijos pusėje nėra jokio rimto noro derėtis dėl taikos“, - teigė jis.
Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni (Džordža Meloni) sakė, kad dėl Ukrainos esama „daug bendrų sąlyčio taškų, kas ne visada akivaizdu“, ir nebuvo „jokios trinties ar nesutarimų“.
Viso viršūnių susitikimo metu, kuriame dalyvavo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, D. Trumpas laikėsi griežtesnės linijos Maskvos atžvilgiu. Jis teigė, kad Rusija privalo siekti susitarimo, ir rodė nekantrumą dėl abiejų pusių patiriamų aukų skaičiaus.
G7 lyderiai taip pat sutarė suteikti licencijas Ukrainoje veikiančioms įmonėms gaminti tolimojo nuotolio raketas ir oro gynybos sistemas, pranešė diplomatinis šaltinis.
Baigiamojoje spaudos konferencijoje D. Trumpas gyrė savo derybas su V. Zelenskiu Evian le Bene ir neseniai įvykusį pokalbį telefonu su V. Putinu.
„Jie abu nori kažką daryti, jie tiesiog nežino, kaip tai padaryti“, – komentavo jis.
Diskusijos apie dirbtinį intelektą
Trečiadienį per pietus pagrindiniu akcentu tapo skaitmeninė sfera. Kai kurios Europos G7 narės ragino užtikrinti didesnį saugumą, kad būtų apsaugoti nepilnamečiai sparčiai besikeičiančiame pasaulyje – šie žingsniai papiktino JAV.
Susitikime dalyvavo dirbtinio intelekto milžinės „OpenAI“ vadovas Samas Altmanas (Semas Altmanas), „Anthropic“ vadovas Dario Amodei (Darijus Amodejis), „Google“ DI laboratorijos „DeepMind“ įkūrėjas Demis Hassabis (Demis Hasabis) ir jų Europos konkurentės „Mistral AI“ atstovas Arthuras Menschas (Arturas Menšas).
G7 lyderiai paragino technologijų įmones „kurti ir taikyti technologijas bei sistemas, kurios užtikrintų saugią ir amžių atitinkančią patirtį“, teigiama bendrame pareiškime.
E. Macronas paragino „geriau reguliuoti“ DI, įspėdamas apie „demokratijų nebendradarbiavimo“ riziką.
S. Altmanas įspėjo lyderius „neatiduoti savo atsakomybės“ už DI jį kuriančioms įmonėms.
„Daug aukso“
D. Trumpas buvo dėmesio centre viso savo vizito kurorte metu.
Prancūzijos pareigūnai džiaugėsi, kad nenuspėjamas JAV prezidentas liko visam renginiui ir pasirašė G7 komunikatą.
Neįprastu gestu E. Macronas pakvietė D. Trumpą vakarienės į Versalio rūmus netoli Paryžiaus po to, kai susitikimas baigėsi.
E. Macronas su žmona Brigitte (Brižit) pasitiko D. Trumpą prabangioje buvusioje karališkojoje rezidencijoje trečiadienio vakarą. Prieš tai D. Trumpas išreiškė susižavėjimą sakydamas, kad Versalyje yra „daug aukso, noriu tai pamatyti“.
E. Macronas suorganizavo D. Trumpui privačią ekskursiją, kurios metu buvo aplankyta Veidrodžių salė, galerija, skirta Amerikos nepriklausomybės karui, ir koncertas Karališkojoje koplyčioje.
Per žvakių šviesoje vykusią vakarienę prabangioje Žemutinėje galerijoje D. Trumpas pasirašė supratimo memorandumą, skirtą Artimųjų Rytų karui užbaigti, o E. Macronas ir kiti svečiai plojo, rodo D. Trumpo padėjėjo paskelbtas vaizdo įrašas.
Vakarienėje dalyvavo apie 30 svečių, tarp jų prabangos prekių konglomerato LVMH vadovas Bernardas Arnault (Bernaras Arno) ir „TotalEnergies“ generalinis direktorius Patrickas Pouyanne'as (Patrikas Pujanas).
E. Macronas, patyręs spaudimą parodyti, kad jis ne pataikauja D. Trumpui, anksčiau sakė, kad vakaras nebuvo „gala“ vakarienė.
D. Trumpas rūmuose praleido apie tris valandas, kur taip pat telefonu kalbėjosi su E. Macronu ir V. Zelenskiu, pranešė Prancūzijos pareigūnai.
D. Trumpas pabrėžė, kad yra pasirengęs atnaujinti karinius veiksmus, jei Teheranas nevykdys savo įsipareigojimų.
„Jei jie nesielgs tinkamai, mes tiesiog grįšime prie bombų mėtymo jiems tiesiai ant galvų“, – sakė jis.
Nors E. Macronas oficialiai pirmininkavo susitikimui, JAV prezidentas aiškiai parodė, kas, jo manymu, yra atsakingas, kai atvyko trečiąją ir paskutinę dieną.
„Aš esu bosas“, – pasakė D. Trumpas prieš atsisėsdamas į savo vietą.