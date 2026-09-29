Gerokai išaugos rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitas per Latviją

Rugsėjo 1–24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253 623 tonos grūdų – beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 m. rugsėjį.
Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40 101 tona grūdų, nors praėjusių metų rugsėjį grūdų tranzito iš šios šalies per Latviją apskritai nebuvo.
Iš viso nuo šių metų pradžios iki rugsėjo 24 d. iš Rusijos tranzitu per Latviją pervežtos 593 663 tonos grūdų – 8,9 proc. mažiau nei per visus 2025 metus. Iš Baltarusijos pervežtos 116 847 tonos – 913 kartų daugiau nei per visus praėjusius metus.
Grūdų tranzitas gerokai išaugo ir rugpjūtį. Iš Rusijos per Latviją buvo pervežtos 158 983 tonos grūdų – 55,9 proc. daugiau nei 2025 m. rugpjūtį, o iš Baltarusijos – 26 726 tonos. Praėjusių metų rugpjūtį grūdų tranzito iš Baltarusijos nebuvo.
VID pažymi, kad pagal Europos Sąjungos (ES) teisės aktus į ES draudžiama įvežti prekes iš Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamų teritorijų – Rusijos neteisėtai aneksuoto Krymo ir Donecko, Chersono, Luhansko bei Zaporižios sričių. Draudimas taikomas ir tranzitui.
Siekdama patikrinti grūdų kilmę, muitinė tikrina informaciją apie jų auginimo vietą ir veislę, gabenimo maršrutą bei transporto dokumentus. Įmonės taip pat turi patvirtinti, kad grūdai nėra iš Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamų teritorijų.
VID Muitinės administracija nurodė per patikrinimus neradusi įrodymų, kad kviečiai galėjo būti iš tokių teritorijų.
Per pirmuosius aštuonis 2026 m. mėnesius VID Muitinės administracija užkirto kelią 842 sankcijų pažeidimo atvejams, įskaitant 467 atvejus, kai prekių siuntoms buvo atsisakyta įforminti deklaruotą muitinės procedūrą.
VID teigimu, sankcijų pažeidimai daugiausia susiję su neteisingu prekių klasifikavimu, melaginga informacija apie jų kilmės ar paskirties šalį, dokumentų klastojimu ir sankcijų taisyklių nesilaikymu. Taip pat nustatoma kontrabandos atvejų, kai draudžiamos prekės slepiamos kitų prekių siuntose.
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