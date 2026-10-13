Gimdymas automobilyje? Štai kam priversti ruoštis būsimi tėvai

Anglijos Devono grafystėje gyvenančios nėščiosios susiduria su neįprastu iššūkiu – kaip saugiai pasiekti gimdymo skyrių, kai iki jo tenka važiuoti dešimtis kilometrų. Siekiant pasiruošti netikėtoms situacijoms, būsimi tėvai specialiuose kursuose mokomi, kaip elgtis gimdymui prasidėjus tiesiog automobilyje.
Uždarius vietos gimdymo skyrių, nėščiosioms iki artimiausios ligoninės tenka važiuoti daugiau nei 70 kilometrų.
„Beprotiška galvoti apie galimybę pagimdyti šalikelėje. Kelionė į ligoninę ilga, o jei kyla komplikacijų – labai baisu“, – pasakojo būsimoji mama Zoe Cartlidge.
Tokiai kritinei situacijai reikia ir neįprasto pasirengimo. Specialiuose kursuose būsimi tėvai mokomi, kaip elgtis, jei sąrėmiai prasidėtų dar nepasiekus ligoninės.
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„Geriausia kuo greičiau atsigulti ant šono. Jei jaučiate, kad procesas vyksta sparčiai, sustokite šalikelėje, įjunkite avarinius žibintus ir kvieskite greitąją medicinos pagalbą“, – aiškino gimdymo mokymų specialistė Catherine Mchomvu.
Devonas yra pietvakarių Anglijoje, o kai kurios grafystės vietovės gerokai nutolusios nuo didesnių miestų ir gydymo įstaigų. Dėl to kritiniu atveju pagalbos gali tekti laukti ilgiau.
Užmiesčio kelias veda į artimiausią gimdymo skyrių, tačiau kelionė automobiliu gali užtrukti iki dviejų valandų. Tiesa, kilus komplikacijoms, svarbi kiekviena minutė.
Vienu atveju, rugsėjį, pagalba atvyko per vėlai – kūdikis mirė pakeliui. Nors kol kas nenustatyta, ar ilga kelionė prisidėjo prie dar negimusio kūdikio mirties, daugelis būsimų tėvų Devone jaučiasi palikti likimo valiai.
Automobilis nėra saugi vieta gimdyti, tačiau dėl susiklosčiusios situacijos būsimi tėvai priversti ruoštis ir tokiam scenarijui.
„Sustojus kelkraštyje, galima atsiremti į automobilio sėdynės atlošą. Tai padeda malšinti skausmą. Be to, ši padėtis tinka ir pačiam gimdymui“, – teigė C. Mchomvu.
Prasidėjus gimdymui nėščiosios dažnai nebegali pačios vairuoti automobilio, todėl šią atsakomybę prisiima jų partneriai. Kai kurios šeimos iš anksto pasiruošusios išvykti į ligoninę bet kurią akimirką.
„Esame pasiruošę. Krepšys yra automobilyje, bakas pilnas, tad galime išvykti bet kurią akimirką“, – pasakojo vietos gyventojas Phil Russell.
Ypač daug nerimo patiria Rebeka ir jos partneris. Dėl moters sveikatos būklės jos nėštumas laikomas rizikingu. Mintis, kad gimdymas gali prasidėti ilgame užmiesčio kelyje, kelia dar didesnę baimę. Tiesa, pora svarsto ir kitus variantus, kurie padėtų išvengti netikėto gimdymo pakeliui į ligoninę.
„Galbūt todėl mums teks rinktis planinį cezario pjūvį arba gimdymo skatinimą“, – svarstė būsimoji mama Rebecca Hester.
Specialius pasirengimo kursus lanko apie 300 būsimųjų mamų. Vis dėlto nėščiosioms svarbiausia, kad įgytų įgūdžių niekada neprireiktų, o lemiamą akimirką jos saugiai pasiektų ligoninę.
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