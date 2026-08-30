„Google“ pakluso Trumpui

JAV prezidentas Donaldas Trumpas jau anksčiau paskelbė pervadinsiąs šį ežerą.
Vis dėlto, bendrovės teigimu, naujasis ežero pavadinimas bus matomas tik „Google“ žemėlapių programėlės vartotojams Jungtinėse Valstijose.
Žmonės Kanadoje ir toliau matys senąjį Ontarijo ežero pavadinimą, kurio ištakos siekia XVII amžių ir kuris kilęs iš vietinių gyventojų kalbų.
Tuo metu vartotojai kitose šalyse matys abu pavadinimus.
Pastarasis ginčas dėl ežero pavadinimo kilo D. Trumpui toliau laikantis naratyvo „pirmiausia Amerika“ ir besitęsiant prekybos karui tarp JAV ir Kanados, kadaise artimų sąjungininkių, kurios viena kitai dabar taiko atsakomuosius importo muitus.
„Google“ teigia, kad ežero pavadinimas pakeistas remiantis JAV geografinių pavadinimų informacine sistema (GNIS) – oficialia federaline duomenų baze.
Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dougas Fordas sukritikavo JAV prezidento veiksmus.
„Tai visiškas absurdas. Tai tarytum „Saturday Night Live“ (JAV komedijos šou – ELTA) epizodas, kai jo personažas pasirašė dokumentą pervadindamas ežerą „Amerikos ežeru“. Niekas jo nevadins „Amerikos ežeru“,– D. Fordas sakė TV kanalui ABC, pabrėždamas, kad situacija labai nuvilianti.
ELTA primena, kad 2025 m. sausį D. Trumpas nurodė pervadinti Meksikos įlanką į Amerikos įlanką, o tokiam žingsniui tada prieštaravo Meksika.
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